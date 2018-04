Lifschitz sobre la paritaria docente: "estamos discutiendo 6 kg de pan"

Si la paritaria venía complicada, Miguel Lifschitz tomó un bidón de nafta y le apuntó al fuego. El gobernador santafesino descalificó el paro lanzado por los docentes públicos y privados para hoy y mañana, que incluirá una manifestación junto a ATE (hace un paro hoy por 24 horas) y los médicos afiliados en AMRA y SIPRUS.No sólo tildó de “caprichosa” la discusión por el porcentaje de aumento sino que además, consideró que la suma exigida es poco representativa en el salario medio que recibe la mayoría de los maestros. "Estamos hablando de 6 kilos de pan", dijo. No fueron pocos los gremialistas que compararon esta frase con las "dos pizzas" de Alfonso Prat Gay, cuando comenzaron los tarifazos.En contacto con Radio 2 de Rosario, Miguel Lifschitz defendió el porcentaje del 18 por ciento estipulado por decreto hacia los docentes y destacó las políticas aplicadas a la educación. “No se puede sacar esto del contexto del país. Convocamos a una paritaria sin techo ni piso siempre con ánimo de acuerdo. Hicimos la mejor propuesta y después un esfuerzo con un 18 por ciento en dos tramos con cláusula gatillo y plantean una discusión caprichosa por un punto”, sostuvo.Lifschitz señaló que ese punto en el porcentaje de suba contra el que apuntan AMSAFE y Sadop son unos 300 pesos para un docente cuyo salario promedio es de 30 mil pesos. “Estamos discutiendo 6 kilos de pan por mes”, observó. Sin embargo, explicó que ese monto que es ínfimo particularmente, sumado genera un gasto para el gobierno de unos mil millones de pesos: “Eso es un Heca, son 40 escuelas”, graficó.“Hay que jerarquizar al docente pero no podemos olvidar al resto, los que también laburan y trabajan. Los maestros tienen que tener más generosidad para buscar un acuerdo y no perjudicar a los chicos”, lanzó. Luego, manifestó que “hubo intencionalidad de rechazar la oferta” de parte de los gremios y aseguró que “había muchos docentes que querían aprobar la propuesta”.RECHAZOSAntes, el secretario general de Sadop, Martín Lucero expresó: “No es exagerado ir al paro. Estuvimos 10 días esperando una oferta salarial y el gobierno no lo hizo”.“La realidad es que el año pasado hubieron más paros y hay paro ahora es por voluntad del gobierno de Santa Fe que ahora se parece bastante más al de (Mauricio) Macri, le importa más la reforma de la Constitución que los trabajadores”, continuó. Aunque confió que valora a Lifschitz en algunos puntos de su gestión, cree que “con (Hermes) Binner o (Antonio) Bonfatti esto no hubiera pasado” y en tren de comparaciones, arriesgó: “Este paso que dio Lifschitz nos remonta a (Jorge) Obeid, es un retroceso ideológico”.Sonia Alesso, titular de AMSAFE, señaló que las declaraciones del mandatario santafesino no fueron bien recibidas, ya que “minimiza un tema que es verdaderamente complejo y preocupante”. La secretaria explicó que la discusión se centra en que el aumento del gobierno está planteando un aumento que queda por debajo de la inflación prevista para el año.La propuesta por parte de la provincia es un aumento en dos tramos y, de acuerdo con la representante gremial, la primera parte no llega al ocho por ciento y la segunda recién se completa en el mes de agosto. Por eso, se discute ya que el salario docente “quedaría varios meses por debajo de la inflación proyectada”. Además, se suma a los reclamos “que la paritaria se mantenga abierta”.En este sentido, Alesso manifestó su descontento con el gobierno por no haberlos convocado la semana pasada cuando no hubo paro. “No solo eso, sino que además sacó un decreto unilateral en abierta violación a la ley de paritarias”, subrayó la secretaria. Dicho resolución homologó a los trabajadores que aceptaron la propuesta con los del sector que no lo hicieron, según detalló la secretaria general.Este miércoles miles de docentes se movilizarán en Santa Fe para que el gobierno escuche el reclamo, indicó la representante gremial. Mientras tanto, no descartan otras medidas de fuerza que serán analizadas en una asamblea provincial, convocada por AMSAFE y CTERA.ATE CONFIRMO EL PAROEn el medio de la tensión por la decisión anunciada días atrás por el gobierno provincial, de descontar los días de paro que se hagan desde esta semana en adelante, la Asociación de Trabajadores del Estado calificó dicha decisión de "ilegal" y como un "error político", y ratificó la medida de fuerza definida para este miércoles.Además, en un comunicado de prensa, ATE reiteró que presentará una denuncia ante la Organización Internacional del Trabajo "por práctica desleal" y justificó la huelga en la lucha de "trabajadores/as que protestan por un mejor salario y por los tarifazos".En el mismo texto, el sindicato brega por la adhesión al plan de lucha, y sostiene que el reclamo es "tan genuino como justo", por cuanto pide "un salario al que no le gane la inflación, como -aseguran- ocurrirá durante 9 meses de este 2018 con la actual política salarial".UPCN ACLARA YUDA PIDE EL AUMENTOPor su parte, en sólo dos líneas, UPCN Santa Fe recordó que en lo que a los trabajadores de ese gremio respecta, "el día 4 de abril las actividades en la administración pública serán normales y habituales, con atención en todos los servicios de la Provincia de Santa Fe".Por su parte, UDA confirmó que no va a paro y solicitó que de manera urgente se le pague el aumento a los docentes. La Unión Docentes Argentinos Seccional Santa Fe informó que “de acuerdo con lo resuelto en asamblea provincial –delegados de toda la provincia- la entidad resolvió aceptar por amplia mayoría la oferta salarial hecha oportunamente por “nuestro empleador, el Gobierno provincial”.Finalmente, el sindicato “exige sea atendido sin dilaciones el pliego de reivindicaciones dialogado en el marco paritario con nuestra patronal, con las rectificaciones reclamadas oportunamente, vinculadas a traslados y concursos en Nivel Secundario; concursos para integrantes históricos de programa Lazos, paulatino comienzo de equiparación salarial de 15 horas cátedra con el cargo testigo, entre otros”.