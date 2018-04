Atlético, con la cabeza puesta en Boca Unidos de Corrientes

Pasó una nueva fecha del torneo de la B Nacional y no fue una más. Por primera vez en lo que va del año, y después de unos cuantos capítulos, Atlético de Rafaela ya no mira a todos desde arriba. Ya no depende de sí mismo para alcanzar el ascenso directo.El elenco dirigido por Lucas Bovaglio trabajó en la mañana de ayer en el predio del Polideportivo del Autódromo con la mira puesta en su próximo compromiso: Boca Unidos de Corrientes, el lunes 9 a las 21:05 (televisado por TyC Sports).Para dicho encuentro el DT ya podrá contar con el regreso de Franco Lazzaroni, quién cumplió con la fecha de suspensión.La “Crema”, que hace cinco partidos que no gana (cuatro empates y una derrota), sabe que no puede regalar más puntos y cuando esté cerrando la fecha 22 hasta podrá estar al borde de quedar afuera, hasta del octogonal. Todo dependerá de los resultados que se vayan consumando durante el fin de semana.El plantel profesional albiceleste volverá a trabajar en la mañana de hoy en el Autódromo, lo que repetirá hasta el mismo sábado. El domingo estará viajando a Corrientes para aguardar el encuentro del lunes.Vale recordar que luego de visitar a Boca Unidos, Atlético estará recibiendo a Quilmes, luego irá a Junín para enfrentar a Sarmiento y cerrará en el Monumental con Villa Dálmine.En la tarde de ayer AFA realizó el sorteo de árbitros para la próxima fecha de la B Nacional y Pedro Argañaráz fue designado para arbitrar el encuentro entre Boca Unidos y Atlético de Rafaela, el próximo lunes a las 21:05.Almagro vs Juventud Unida (Gerardo Méndez Cedro), Boca Unidos vs Atlético Rafaela (Pedro Argañaraz), Deportivo Riestra vs Ferro (Gastón Suárez), Santamarina vs Guillermo Brown (Lucas Comesaña), Estudiantes de San Luis - Brown de Adrogué (Julio Barraza), Gimnasia de Jujuy vs Aldosivi (Sebastián Ranciglio), Los Andes vs Independiente Rivadavia (Yael Falcón Pérez), Nueva Chicago vs Flandria (Pablo Díaz), Quilmes vs Deportivo Morón (Héctor Paletta), San Martín de Tucumán vs Agropecuario (Pablo Echavarría), Sarmiento vs Mitre de Santiago del Estero (Fabricio Llobet), Villa Dálmine vs All Boys (Ramiro López).