Arranca el viernes

Anoche se confirmó el programa para la tercera fecha de la Primera A de Liga Rafaelina de Fútbol que tendrá un adelanto y el grueso de partidos irá el próximo domingo, con el clásico entre Sportivo Norte y Argentino Quilmes como destacado.Este nuevo capítulo del principal certamen liguista estará comenzando el viernes en el Predio del Autódromo con Atlético de Rafaela recibiendo al Deportivo Tacural.El programa completo de partidos:22:00 hs (Reserva 20:30 hs): Atlético de Rafaela vs Deportivo Tacural.16:00 hs (Reserva 14:30 hs): Ferrocarril del Estado vs Florida de Clucellas, Unión de Sunchales vs Ben Hur (cancha Auxiliar), Argentino de Humberto vs Peñarol, Sportivo Norte vs Argentino Quilmes, 9 de Julio vs Deportivo Ramona, Brown de San Vicente vs Deportivo Libertad.