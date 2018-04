Triunfo del Madrid, de la mano de Cristiano

Cristiano Ronaldo es la diferencia. No perdona. Y cuando está encendido Real Madrid se ilumina. La nueva víctima fue la Juventus de Paulo Dybala y Gonzalo Higuaín, que en varios momentos del partido jugó mejor que su rival, pero igual perdió por goleada el partido de ida de los cuartos de final de la Champions League. El resultado final: 3 a 0, con dos goles de Cristiano (el segundo, una increíble chilena) y el tercero de Marcelo.De esta manera, Real Madrid, que sólo pelea por la Champions ya que está muy lejos de la cima de la liga española, puso un pie en las semifinales. Para sellar su pase no deberá sufrir una catástrofe el miércoles de la semana que viene, en el Bernabéu, cuando se juegue el partido de vuelta.En el otro juego, Sevilla, sin Ever Banega entre sus titulares, no pudo con el poderío de Bayern Munich y perdió como local 2 a 1 en el partido de ida de los cuartos de final de la Champions League. El conjunto español había podido ponerse en ventaja con un gol de Pablo Sarabia a los 32 minutos pero a los cinco minutos un gol en contra de Jesús Navas puso el empate parcial. Finalmente Thiago Alcántara con una polémica definición sentenció el resultado.15:45 hs Liverpool vs Manchester City, Barcelona vs Roma.