Diputados eliminará el adicional por pasajes

BUENOS AIRES, 4 (NA). - En medio de la polémica por el sistema de canje de pasajes, el presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, se reunirá hoy en su despacho con los jefes de bloque de las distintas fuerzas parlamentarias para definir la supresión de ese mecanismo de cobro adicional por tramos aéreos y terrestres no utilizados.La reunión se llevará a cabo a las 18:30 y se espera que asistan todos los presidentes de bancadas, incluso de los bloques minoritarios, para consensuar el nuevo criterio, pudo saber NA.La idea ya estaba en la cabeza de Monzó desde los albores de su gestión, pero maduró tras el agite mediático de la controversia y este martes, luego de conversaciones informales que mantuvo durante toda la tarde es en su despacho, se impuso la solución más drástica: cortar de raíz el sistema."La tendencia es incorporar un adicional por movilidad y sacar la opción del canje", señalaron fuentes directas de Presidencia de la Cámara baja.La otra opción que se barajaba era la eliminación lisa y llana de los pasajes para diputados de la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires, quienes figuran al tope del ránking de canjes, pero esta alternativa cotiza en baja y no tendría demasiadas posibilidades de avanzar.En paralelo a la reunión con los jefes de las bancadas de Diputados, Monzó también inició gestiones para que el Senado siga los mismos pasos: trascendió que este martes se reunió en su oficina para acordar un criterio conjunto con el presidente provisional del Senado, Federico Pinedo.Según refirieron las fuentes consultadas, Monzó impulsaba desde el principio de su gestión un reordenamiento del sistema que genera un importante presupuesto para la Cámara baja e ingresos de hasta 40.000 pesos mensuales extra para los diputados, aunque las resistencias tanto en bancadas oficialistas como opositoras habían impedido hasta el momento introducir cambios de fondo."Es muy difícil cambiar de un plumazo un sistema que funciona hace 30 años", destacaron, tras lo cual reconocieron que hay que ir hacia una política de "mayor transparencia" y "rendición".Con todo, se había logrado en los últimos tiempos introducir algunas modificaciones, como la eliminación de los llamados "aerocheques", es decir, vouchers innominados que "permitían un revoleo de pasajes indiscriminado".El escándalo estalló a raíz de la respuesta a un pedido de acceso a la información pública de la fundación Directorio Legislativo, e inmediatamente pasó a los portales web y a las tapas de los diarios.A diferencia de la izquierda, que propone bajar la dieta de un diputado a un nivel cercano a los cuatro salarios mínimos, en charlas íntimas la mayoría de los diputados y senadores se queja de que sus ingresos son ostensiblemente menores a los del Poder Judicial y del Poder Ejecutivo y, en consecuencia, abonaba a una suerte de pacto no explícito para que no se toque esta fuente de recursos adicionales.Este martes, al salir de un encuentro en la Casa Rosada de los jefes del bloque del Senado con el jefe de Gabinete, Marcos Peña, el justicialista Miguel Pichetto evaluó que "hay que tener una equiparación con los otros poderes del Estado". "Un funcionario importante de Aduana cobra el doble de lo que percibe un senador o un diputado. Tiene que haber una equiparación con el poder Judicial y el Ejecutivo", dijo.Más allá de la discusión sobre los montos que cobran los legisladores, fuentes parlamentarias del oficialismo admitieron a NA que "el sistema se ha prestado a todo tipo de distorsiones y hay que actualizarlo", pero aclarando que el "canje no es un invento argentino" y que "está en todos los Parlamentos del mundo".La polémica por el canje de pasajes escaló a tal punto que el propio presidente Mauricio Macri pidió al Congreso que anule este sistema de beneficios y que, en todo caso, si se considera que los haberes son insuficientes que "sinceren" esta necesidad.