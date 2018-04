Semana corta pero intensa en materia de conflictos gremiales

Las paritarias en la Provincia de Santa Fe se complicaron más de la cuenta. El Gobierno se mostró confiado a la hora de proponer un 18%, pagadero en dos tramos (9% con los haberes de marzo, pagaderos en los próximos días, por planilla complementaria y 9 en agosto, que se cobrará en septiembre). Sin embargo, las cosas no salieron como se esperaban: en las asambleas, el rechazo de las bases fue la que prevaleció.

La administración de Miguel Lifschitz decidió dejar en claro que no seguiría negociando los salarios: se valió de la aprobación de la propuesta de UDA y de UPCN (esta última, por solo 45 votos) y, con un decreto, decidió que ya no se discutirían más los sueldos de los empleados y se descontarían los días de futuras medidas de fuerza. En una conferencia de prensa realizada la semana pasada, el propio Gobernador dejó en claro que la paritaria se mantiene abierta: "No la estamos cerrando, vamos a mantener el diálogo con los dirigentes gremiales de todos los sectores". Explicó además que la decisión de llevar adelante esta medida por decreto se debe a que "es la única manera que tiene el gobernador de disponer los fondos para poder aplicarlos, en este caso, al pago de los incrementos salariales. Esto de ninguna manera -insistió- representa cerrar la paritaria ni es un gesto autoritario. Simplemente es una decisión política frente al escenario que tenemos planteado, en el cual un sector de los gremios públicos ha aprobado la propuesta y otro no lo ha hecho. No queremos discriminar ni dejar en inferioridad de condiciones a aquellos trabajadores que, por alguna circunstancia, hasta ahora, las organizaciones gremiales que los representan no han decidido convalidar la propuesta oficial".

No fue entendido como Lifschitz pretendía y así fue que el conflicto perduró: todos los gremios decidieron ir con medidas de fuerza si es que no se cambiaba la actitud y se mejoraba la propuesta. Nunca ocurrió y el miércoles, todos marcharán en Santa Fe para demostrar su rechazo a esta decisión.

Por su parte, los docentes van a continuar con su plan de lucha y llevarán a cabo un paro por 48 horas en rechazo a la decisión del gobierno de otorgar los aumentos salariales por decreto. Los maestros nucleados en Amsafe y Sadop no dictarán clases los días 4 y 5 de abril. Está previsto para el día miércoles una movilización hasta Casa de Gobierno. Los docentes se concentrarán, a partir de las 10, en la Plaza del Soldado. Los gremios exigen la convocatoria a paritarias para discutir un mejoramiento integral de la propuesta.

ATE decidió la semana pasada ir a un paro solo de 24 horas, en un plenario de Delegados. Será sin concurrencia a los lugares de trabajo y con movilización. Lo resuelto por ATE se enmarca en la decisión del gobierno provincial de otorgar un incremento salarial al cual define como "una pérdida del poder adquisitivo durante la mayor parte del año a manos de la inflación".

La atención en hospitales, SAMCo y centros de salud no será normal. Los médicos nucleados en AMRA dispusieron realizar un paro de 48 horas para los días miércoles y jueves de esta semana. Se realizarán asambleas en los lugares de trabajo, con lo cual la medida de fuerza será con la asistencia del personal. El motivo: "La decisión del gobierno provincial de dar el aumento salarial a través de un decreto, obviando las paritarias y haciendo caso omiso a la solicitud de convocar a la Comisión Conciliadora considerando esto una actitud coercitiva e inapropiada, es por ello, que AMRA ha dispuesto realizar un paro de 48 hs para los días miércoles 4 y jueves 5 de abril, con la realización de asambleas en los lugares de trabajo y sedes Sindicales", sostenían en un comunicado.

Lo mismo realizarán los profesionales de la salud nucleados en Siprus. El sindicato anunció un paro de 48 horas con movilización el día miércoles. En Rafaela, no hay representación de este sindicato.