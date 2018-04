El Comisario Britos llegó a su casa pasada las 21; su rostro no dejaba dudas de que una gran preocupación lo dominaba. Celia, su esposa, lo interpretó así en el acto, ya que no había venido a almorzar, y desde las seis de la mañana que se ausentó no se había comunicado con ella. -Parece que no tenemos un buen día. No?-Cada día peor. Ya no aguanto más esta situación. Estoy decidido a pedir la jubilación.-Epa; parece que esta vez es más grave de lo que pensaba.-No; es más de lo mismo. Venía recordando que cuando me ascendieron a Comisario fue el día más feliz de mi vida. Mi sueño se había cumplido. Hoy pienso que mejor me hubiese dedicado a lustrar zapatos o a vender frutas y verduras por las calles. Por lo menos estaría más tranquilo.-¡Que fue lo que pasó!-Lo de siempre. Y trabajamos lo mejor posible para llevar tranquilidad a la gente y sólo recibimos amenazas. Una semana buscando a la nena de 13 años que se había ausentado de su casa y no tenían noticias. La encontramos en la casa de una tía; estaba con su novio de 15. El agradecimiento que recibimos.–No se meta con nosotros. Es nuestra vida y la vivimos como se nos antoje.Dos meses estuvimos buscando a un ladrón que amenazaba a sus víctimas con una pistola. Una semana después el juez le autoriza “salidas transitorias. Y esta vez no sólo que robó sino que mató a un joven de 25 años padre de dos hijos que iba a su trabajo, para robarle el celular. Y lo peor de todo su defensa.–La culpa fue de él porque se resistió. Si me hubiese entregado el celular él estaría vivo y yo libre. ¡Qué caradura!Un tipo al que habíamos detenido varias veces porque golpeaba a su pareja tenía prohibido acercarse a la casa, Ayer fue y como siempre la empezó a golpear y un hijo de 12 años salió en defensa de su madre le pegó un tiro y lo mató. ¡Qué podés esperar de ese pobre niño!Ayer violaron a una nena de tres años. Tuvimos que intervenir para disolver una manifestación de obreros que luchan por un salario justo. Uno los entiende que buscan justicia. Cada vez les alcanza menos pero no podemos dejar que hagan los destrozos que hacen. Ya veo que mañana la prensa dirá con letras grandes “COMO LO HACE HABITUALMENTE, USANDO LA FUERZA BRUTA LA POLICIA DISOLVIO UNA MANIFESTACION PACIFICA DE OBREROS QUE LUCHAN POR UN SALARIO DIGNO". Pero no se atreven a hablar de las jubilaciones de privilegio, de los sueldos de los funcionarios de jerarquía y sus asesores que siempre son familiares. Desgraciadamente cada vez se da más eso de que los delincuentes que logramos detener con mucho esfuerzo entran por una puerta y salen por la otra. No sé si no hay leyes más rigurosas para estos delincuentes o los jueces no se animan a aplicarlas. Ah! Y todos los días recibimos amenazas. Me las vas a pagar. Andate despidiendo de tu mujer y tus hijos. Lamentablemente esta situación se da cada vez con más frecuencia. Me siento completamente destruido. Cada vez más jóvenes se suman a la delincuencia. Tanto varones como chicas. He llegado a la conclusión de que el mismísimo demonio se mete en el alma de los jóvenes y con la ayuda de la droga los lleva a cometer las acciones más denigrantes. Tengo 50 años y 30 de servicio y digo ¡BASTA! Esta situación lamentablemente me supera. Quiero hacer vida de familia.