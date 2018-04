Juventus y Real Madrid reviven la última final

Hace apenas 10 meses el Real Madrid levantó su 12ª Copa de Europa ganando la final de Cardiff a la Juventus de Turín, que tendrá la oportunidad de vengarse el martes en la ida de los cuartos de final del mayor torneo europeo de clubes (15:45 hora argentina). Poco han cambiado las cosas en estos meses, sobre todo en el equipo español, que se impuso en el Estadio del Milenio galés con goles de Cristiano Ronaldo (dos), Casemiro y Marco Asensio. De hecho, el técnico Zinedine Zidane podría alinear en el Juventus Stadium al mismo equipo que comenzó en Cardiff, mientras que la Juventus ha mantenido la base de aquel equipo, pero con algunos retoques, sobre todo en defensa, obligado por la marcha de Dani Alves y Leonardo Bonucci. Lo que sí ha cambiado es la manera en la que llegan ambos a esta eliminatoria. Si antes de la final de Cardiff, los dos equipos habían asegurado el título nacional, en esta ocasión, el Real Madrid está obligado a superar la instancia para salvar la temporada, al estar sin opciones en la Liga (a 13 puntos del Barcelona) y eliminado de la Copa del Rey. El Real Madrid, no obstante, es un equipo habituado a vivir al límite, como ya demostró en la ronda anterior, eliminando al poderoso París SG, al que derrotó en los dos partidos (3-1; 2-1) y parece haber encontrado el punto de forma (una sola derrota en los dos últimos meses) en este tramo decisivo de la temporada. Y, sobre todo, vuelve a contar con Cristiano Ronaldo, que tras un inicio de temporada algo titubeante, ya le marcó tres goles en la eliminatoria al París SG, encabeza la tabla de goleadores de la Champions con 12 goles y parece encaminado a acabar por sexta vez consecutiva como máximo goleador de la competición. La Juventus, por su parte, parece haber metido la directa hacia un 7º Scudetto consecutivo: no pierde un partido (en todas las competiciones) desde noviembre (3-2 contra la Sampdoria) y aventaja en cuatro puntos al Nápoles. El buen momento de la Juventus ha coincidido con el gran estado de forma de Paulo Dybala, que una vez recuperado de una lesión vuelve a ser el hombre determinante del campeón italiano, pese a que esos méritos no sean suficientes para ser convocado por Jorge Sampaoli para la Albiceleste. En Europa, el equipo de Massimiliano Allegri también marcha con paso firme y tras perder 3-0 contra el Barcelona en el primer partido de la fase de grupos, no ha vuelto a caer, y en cuartos eliminó al Tottenham ganando en Londres (2-1) después de empatar a dos goles en su estadio, donde suma 27 partidos consecutivos sin perder. Su última derrota, 0-2 contra el Bayern en abril de 2013, es de hecho la única en los 32 encuentros europeos disputados en el Juventus Stadium. Italianos y españoles jugarán uno de los clásicos del continente europeo: ambos clubes se han enfrentado 19 veces, con la Juve ganando ocho y el Madrid nueve, incluyendo las finales de la Champions en 1998 y 2017. No obstante, la Juventus ha eliminado al Real Madrid en las cuatro ocasiones en las que se han enfrentado a ida y vuelta, la última en las semifinales de la Champions de la temporada 2014- 2015. El partido supondrá el regreso de Zinedine Zidane a la ciudad en la que comenzó a forjarse el mito y donde ganó dos Scudettos, alcanzó dos finales de Champions y conquistó un Balón de Oro.Lewandowski, Müller, James Rodríguez, Robben o Ribéry son algunos de los hombres que se encontrará el Sevilla en el Sánchez Pizjuán en su partido de ida de los cuartos de final de la Champions ante el Bayern de Múnich (15:45), en busca de clasificarse por primera vez a semifinales la competición europea más prestigiosa. Pero las cifras del Bayern podrían hacer tambalear la esperanza del Sevilla; desde que se reemprendiese el campeonato alemán en enero, los bávaros han disputado 13 partidos, de los que en 7 de ellos han anotado 4 o más goles. Incluido un 5-0 al Besiktas en Liga de Campeones. El delantero polaco Robert Lewandowski suma dos tripletes y un doblete en sus cinco últimos partidos como titular. La historia y la experiencia juegan a favor del cuadro alemán, dirigido por el técnico de 72 años Jupp Heynckes. Los muniqueses disputan sus séptimos cuartos de final consecutivos en la Champions, mientras que el Sevilla no se ve en esta fase de la competición desde 1958, en la extinta Copa de Europa. Al Bayern, además, no se le da bien jugar en España, donde perdió en sus cinco últimos desplazamientos. Desde que conquistase la Champions de 2013, el Bayern cayó eliminado en cuatro ocasiones por un equipo español. El Bayern llega pletórico a este partido, después de humillar 6-0 al Borussia Dortmund en la Bundesliga, mientras que el Sevilla finalizó empatando a dos ante el Barça un partido que ganaba 2-0 a falta de cinco minutos para el final. Las apuestas dan como favorito al Bayern, pero el Sevilla tampoco partía como favorito en octavos ante el Mánchester United.