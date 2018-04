Godoy Cruz le ganó sobre la hora a Colón

MENDOZA, 3 (NA). - Godoy Cruz Antonio Tomba se impuso a Colón de Santa Fe por 2 a 1, al cabo de un aceptable encuentro disputado anoche en el estadio "Malvinas Argentinas", en el marco de la vigésima primera jornada de la Superliga. Tomás Cardona inauguró el marcador para el "Tomba", a los 27 minutos del primer tiempo. Ya en el complemento, Tomás Chancalay niveló el tanteador a los 33 para el conjunto "Sabalero", en tanto que Santiago "Morro" García le dio el triunfo al local, a los 47 minutos.Cuando parecía que el empate premiaba y castigaba a sendos equipos en la misma proporción, nuevamente el infalible goleador uruguayo inclinó la balanza para el conjunto cuyano, que se mantiene en la tercera posición y por ende en puestos de Copa Libertadores.CADA VEZ MAS HUNDIDOSOlimpo y Temperley igualaron 1 a 1 en una final por el descenso. La paridad no le sirvió a ninguno: siguen muy complicados con el promedio. Los bahienses habían arrancado mejor y se pusieron en ventaja en el amanecer del partido, a través de un penal bien ejecutado por Tellechea. Sin embargo, no lograron conservar la ventaja porque el Celeste lo acorraló y, sobre el final del primer tiempo, encontró el empate gracias a un cabezazo de Brandán.Olimpo quedó a 13 puntos de Tigre -el que tiene más cerca en los promedios- y Temperley a 14, con 18 unidades por jugar, y Patronato está a tres puntos de no ser alcanzado por ambos.