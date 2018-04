Shell suma inversiones en área de Vaca Muerta

BUENOS AIRES, 3 (NA). - La petrolera Shell invertirá unos 1.500 millones de dólares en el yacimiento no convencional de Vaca Muerta con el objetivo de alcanzar una producción de 40 mil barriles de crudo diarios en 2020, anunció ayer. El desembolso forma parte de un plan destinado a acelerar sus operaciones en la Patagonia.La compañía holandesa espera multiplicar por diez los 4.000 barriles diarios de crudo que obtiene en la actualidad en la Cuenca Neuquina. En la actualidad, el yacimiento no convencional de Vaca Muerta entrega en total cerca de 50 mil barriles diarios.Los recursos serán destinados al bloque Sierras Blancas-Cruz de Lorena, lo que representa una profundización de sus actividades en el área.El anuncio fue realizado por el gerente general de No Convencionales de Shell Argentina, Laurens Gaarenstroom, y el gobernador de Neuquén, Omar Gutiérrez, que estuvo de gira por Estados Unidos recientemente. Además, extenderán su vínculo en el bloque Coirón Amargo Suroeste, cuya etapa de exploración vence en junio próximo, en donde comprometería nuevas inversiones.A lo largo de su gira, el gobernador neuquino dijo haber sumado proyectos concretos, promesas e interés de parte de distintas petroleras multinacionales.Según Gutiérrez, Vaca Muerta -y el resto de la Cuenca Neuquina- crecieron fuerte desde que YPF y Chevron firmaron el mega acuerdo en agosto de 2013. Dijo que a diario se extraen 105.000 barriles de la provincia de Neuquén: 40 mil barriles provienen del yacimiento no convencional de Vaca Muerta y los restantes de áreas convencionales.