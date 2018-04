Maradona saludó a Dalma por el cumple

BUENOS AIRES, 3 (NA). - Diego Maradona envió ayer un saludo a su hija Dalma por su cumpleaños y se excusó por no haber ido a su casamiento, mientras que Claudia Villafañe prefirió ponerle paños fríos a la ausencia de su ex pareja a la boda, pero al pasar le hizo algunos cuestionamientos.Maradona aprovechó su cuenta en Instagram para enviarle un mensaje a su hija y de paso abordar el recuerdo a 36 años del desembarco de soldados en las Islas Malvinas."Hoy (por ayer) es el cumpleaños de mi hija Dalma. No pude estar en su casamiento, pero ella sabe por qué no pude estar. Yo le expliqué a ella y está todo más que bien. Le deseo que sea muy feliz, y le mando un beso tan grande como las Islas Malvinas", escribió Diego.Maradona se quedó en Emiratos Árabes porque, explicó, su equipo Al Fujairah tenía que jugar un encuentro "vital" para aspirar a ascender a la primera división de ese país ante Al Arabi, elenco que marcha último y que hace tiempo no gana un partido. Los dirigidos por Diego ganaron 2 a 0 y el DT le regaló un ramo de flores a su pareja Rocío Oliva.En referencia a la ausencia de Maradona, su ex esposa Claudia Villafañe evitó la polémica, pero contó que cuando Dalma viajó a Dubai para invitar a su papá a la boda le había garantizado que iba a ir e incluso habían comprado el traje para el casamiento."Estoy agotada pero feliz. Se disfrutó tanto y salió todo tan lindo que estamos así porque los chicos están felices", sostuvo Villafañe en declaraciones al canal América.Claudia sostuvo que ella y su segunda hija, Gianinna, fueron quienes acompañaron finalmente a Dalma hasta el altar en lugar de Diego."No estaba programado ni nada, es algo que se dio así y nosotras no teníamos tanta data sabiendo que Diego no venía. La propia Dalma no la tenía y nosotras no lo supimos hasta último momento", indicó Villafañe.Enseguida, la mamá de la novia se refirió al viaje de su hija mayor a Dubai: "Dalma viajó y después le fue a comprar el traje porque el papá le había dicho que venía, pero bueno después con sus compromisos y sus cosas no pudo y ella ya estaba casada desde hacía una semana no era que se casaba ese día así que lo importante es que todo pasó re lindo"."Ya no se habla más de dolores y de angustias. Hay que mirar para adelante y ser feliz. Él que se la perdió fue él. El lunes yo le escribí un mensaje y nunca con rencor ni con nada, al contrario, siempre tratando de que él se diera cuenta de que era un momento importante para él no sólo para Dalma", agregó la primera esposa de Diego.Por último, Villafañe recordó una vieja nota de Maradona tras recibir el alta médica luego de una internación por sus problemas de adicciones en la que él daba gracias a Dios por esa segunda oportunidad y sólo le pedía poder acompañar a sus hijas al altar."No se pudo, por lo menos con una de sus hijas... así que nada, nosotros felices por los chicos que la pasaron re bien", concluyó.