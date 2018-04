Ex combatientes realizaron la vigilia por la Guerra de Malvinas

Un niño de 6 años dice por primera vez la palabra Malvinas. Le pregunta a su padre qué son las Malvinas y dónde están. Este le explica que están lejos de donde viven, y que en ese lugar hace mucho frío. "¿Por qué están lejos las Malvinas?", dice el niño, que ya a esa edad utiliza los 'por qué' a menudo.

"Las Malvinas son unas islas, y tienen mucha agua a su alrededor", dice el padre y ante la mirada inocente del niño. Y este vuelve a la carga: "¿Y por qué se llenó de soldados malos? ¿Quién nos sacó a Malvinas?", retruca.

Es que en la escuela empezaron a tocar el tema y la información en esas cabecitas empieza a caminar como hormigas. No entienden nada, pero comienzan a sentir que pasó algo feo y de alguna manera necesitan saber más.

El padre le dice que los argentinos que estuvieron allí fueron héroes, mientras que el chico sostiene que la gente que vino, de ese país con un nombre que para ellos es raro (ingleses), son "malos". Le cuenta que los chicos tuvieron frío, hambre y que sus pistolas (lenguaje acorde a la edad) no funcionaban como las de ellos. "¿No tenían camperas? ¿Por qué sus cascos no los protegían? Yo siempre me pongo el casco para jugar a la batalla... ¿Y papá, por qué las armas no funcionaban?"...

Ni el padre ni los ex combatientes de Malvinas pueden responder esa pregunta. O al menos, en ese momento tan terrible no lo pudieron hacer. El dolor vuelve, otra vez, como cada año. Se instala, invade. Se sienta con con nosotros y nos obliga a reflexionar, a recordar ¿Por qué? ¿A quién se le ocurrió semejante hazaña? ¿Qué se les cruzaba por la cabeza? Qué necesidad tenían de arruinar tantas familias... Todo sigue siendo una locura.

Anoche, en el Museo de Ex-Combatientes de Malvinas, sobre Av. Italia, se llevó a cabo la vigilia, donde preguntas como las de recién volvieron a escena. Los grandes, los chicos quieren saber, y los ex combatientes cuentan, explican, y sobretodo, "malvinizan", como les gusta llamarlo a ellos.

Esta vigilia patriótica es la antesala del día de hoy, donde se llevará a cabo el acto de los Caídos y Veteranos de Guerra de Malvinas (ver página 11). "Hoy -por ayer- es un día importante, como el de mañana -hoy-", dice Peniel Villareal a este Medio, contando y destacando las actividades que llevarán a cabo: "es nuestro día", dice el hombre, relacionando la jornada intensa que tendrán hoy en la ciudad.



VISITAS

Durante la jornada de ayer, el museo fue recibiendo la visita de algunos curiosos de nuestra ciudad. En tanto, varios fanáticos de los autos Torino (encuentro que se llevó a cabo este fin de semana en nuestra ciudad) visitaron el lugar e hicieron entrega de distintos presentes: "no hay auto más argentino que un Torino", dijeron al realizar la visita.

Durante la jornada, los ex combatientes dirigieron charlas a los presentes y mostraron las últimas incorporaciones en el Museo, que de alguna manera ayudan mantener viva la historia.

Hoy se vendrá otro día especial para los ex combatientes. Una jornada que tendrá otra vez esa carga emotiva, con tintes de bronca e impotencia. Una de esas tantas jornadas que los argentinos no debemos olvidar.