"Pascua es mucho más que una fiesta"

En la mañana de ayer, el padre Fernando Sepertino presidió la celebración de la Misa de Resurrección, oficio que fue seguido con devoción por importante cantidad de fieles.El sacerdote en su homilía pronunció los conceptos que se reproducen a continuación:Queridos hermanos: El evangelio que leemos en la Vigilia Pascual nos narra la experiencia que tuvieron tres mujeres cuando fueron el domingo temprano al sepulcro para ungir el cuerpo de Jesús. Al llegar encontraron la piedra de entrada corrida y el sepulcro vacío. Y un misterioso joven, vestido con una túnica blanca, que estaba allí sentado y que les dijo: “buscan a Jesús de Nazaret, el crucificado; ha resucitado no está aquí”. El que ha muerto en la cruz ahora vive para siempre.Ahora bien, el evangelio termina diciendo que las mujeres, después de haber recibido el anuncio de la Resurrección "no dijeron nada a nadie porque tenían miedo". Los apóstoles huyeron y las mujeres no hablan por miedo. Nos toca a nosotros la misión de proclamar que ha resucitado. Y de esto modo nos transformamos también nosotros, al igual que los apóstoles, en testigos de Cristo Resucitado.Con una mirada atenta descubrimos que en el mundo bien y mal; gracia y pecado; alegría y tristeza; vida y muerte están en lucha permanente. La Cuaresma fue una constante invitación a tomar conciencia de esta lucha y a tomar partido en ella; a comprometerse en el combate por el bien, la gracia, la vida en Dios. Pero lo más importante en esta lucha es que ya hubo un vencedor: ¡Jesucristo Resucitado! La esencia de lo que creemos los cristianos puede proclamarse diciendo que Cristo murió por nuestros pecados y resucitó para nuestra salvación. Es el misterio Pascual, donde Cristo surge victorioso sobre el mal, el pecado y la muerte.El viernes santo resonaba con fuerza en nuestros corazones la expresión "Cristo murió por nuestros pecados". La fe nos llevaba a reconocer que Jesús sufre y muere por nosotros. Pero de quedarnos sólo con la muerte de Cristo en la cruz, tendríamos que aceptar el triunfo del mal, la victoria del pecado y el reinado de la muerte. San Pablo dice: "Y si Cristo no resucitó, es vana nuestra predicación y vana también la fe de ustedes". Todo se vacía de sentido, la predicación apostólica y la respuesta de los hombres que es la fe."Pero Dios lo resucitó de entre los muertos" dice el libro de los Hechos, tal como escuchamos en la primera lectura del Domingo de Resurrección. Dios lo hizo vencer a la muerte, derrotar al mal y terminar con el pecado y su condena. La resurrección es entonces la victoria de Jesús, su triunfo final…y también el nuestro.¿Y qué significa resucitar? Se trata de un proceso que se ha desarrollado en el secreto de Dios, entre Jesús y el Padre, un proceso que nosotros no podemos describir con precisión. No se trata de una vuelta a la vida terrena anterior. La resurrección de Jesús es algo totalmente diferente. Jesús ha entrado en una Vida Nueva, en una nueva dimensión de la vida, ha entrado en la vida de Dios. Este es el misterio que hay que creer, que hay que contemplar. Necesitamos una fe enamorada, como la de María Magdalena, para descubrir esta nueva Presencia del Señor Resucitado en nuestra vida. No podemos ya buscar a Jesús entre los muertos pues está vivo, ha resucitado. Quienes nos hemos encontramos con Él en alguna vuelta de la vida tenemos la certeza de que está vivo, que camina junto a nosotros y que de diversas maneras busca comunicarse con nosotros. Es algo muy extraño lo que nos pasa con la fe en Cristo Resucitado. Mirada desde afuera parece una locura. Vivida desde adentro es algo maravilloso, es una certeza que no podemos explicar del todo, pero que llena de alegría el corazón, de luz la inteligencia y de fuerza la voluntad.Importa mucho insistir en que no hay verdadera salvación del hombre sin la resurrección de Cristo. Por tanto debemos confesar que el misterio de nuestra redención sólo alcanza su plenitud con la Resurrección de Jesús. Y este misterio tiene un alcance universal pues afecta a todos los hombres. En Jesús resucitado el creyente prevé su futuro y tiene asegurada su esperanza, ya que Él es principio y fuente de nuestra resurrección futura: "Cristo resucitó de entre los muertos como primicias de los que durmieron. Pero la resurrección de Jesucristo no sólo es esperanza de vida eterna sino que ya desde ahora posibilita al creyente vivir la nueva vida, la vida en Cristo, porque en Cristo toda vida vale, nuestra vida de hijos de Dios, redimidos y amados incondicionalmente por el Padre.Pascua es mucho más que una fiesta. Es un estilo de vida, un modo de pensar, de sentir, de querer, de actuar, de hablar, que comienza aquí en la tierra y se prolonga en la eternidad. Pascua es compromiso a una vida nueva con Cristo Resucitado, que implica un morir al hombre viejo y un vivir según el hombre nuevo. Y este compromiso comenzó el día del bautismo, prolongándose en la eternidad. Por eso la alegría expresada en el tradicional saludo: ¡Feliz Pascua!