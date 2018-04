El Intendente recorrió la obra del tomógrafo

El intendente Luis Castellano visitó la nueva sala del Hospital “Jaime Ferré” en la que funcionará el tomógrafo.“Encontrarnos con la obra casi terminada fue una positiva sorpresa, es un reclamo que lo venimos haciendo desde hace mucho tiempo, y que en meses pueda estar en funcionamiento, es algo maravilloso. Es un avance que tiene que ver con la tecnología puesta al servicio de la vida y justamente estamos hablando de salud, de lo más preciado que tenemos los seres humanos”, remarcó el Intendente.Posteriormente agregó que: “Hay que ir por más, no nos olvidemos que estamos con una gran deuda en la ciudad, que es poder tener la posibilidad de que toda la gente que tiene cáncer se pueda tratar en Rafaela sin que tenga la necesidad de trasladarse a Rosario y Santa Fe para su cura, y que en la ciudad exista un acelerador lineal. Este es el gran desafío, al igual que discutir con los actores de la salud pública y empujar juntos con la provincia, la construcción del Nuevo Hospital”, precisó.Por último, Luis Castellano expresó el gran esfuerzo del efector público: “Pudimos ver la cantidad de gente que está viniendo como consecuencia de que no tiene la posibilidad de que su obra social pueda pagarle todo lo que necesita. Además, el incremento de las personas que vienen a buscar medicamentos y las gravísimas situaciones de los abuelos de Pami que no tienen o se le redujeron las prestaciones. Frente a esto debemos acompañar y trabajar juntos”.UN SALTO DE CALIDADPARA LA SALUD PUBLICAPor su parte, la secretaria de Desarrollo Social, Brenda Vimo, acotó: “La llegada del tomógrafo es una herramienta fundamental en la salud pública, sabiendo cuáles son las principales causas de mortalidad y de urgencia en las guardias”.“Es algo que venimos reclamando desde hace tiempo, y que hoy se haga realidad es algo maravilloso. Es un aparato de última generación, de rápida resolución. Ahora solo resta aguardar la llegada del recurso humano necesario y que prontamente comience a funcionar”, explicó.Jorge Bertram, director del Hospital “Jaime Ferré”, expresó la alegría frente a este objetivo cumplido: “Era una gran necesidad que tenía nuestro Hospital y tener la suerte de poder compartirlo entre todos, un tomógrafo de alta tecnología y poder explicar cómo funciona y cuáles van a ser los objetivos es bueno para la ciudad y para los trabajadores del Hospital”.“Es un equipo que va a ayudar a determinar rápidamente los politraumatismos, de esa manera se va a poder achicar el tiempo de espera y mejorar la calidad prestacional, porque se va a mejorar la resolución y se va a saber si el paciente tiene que ser intervenido quirúrgicamente o trasladado”, finalizó.