Ideas superadoras en la cuestión Malvinas

Hace pocos días fue presentada en el Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI) y ante el gobierno malvinense -con poco éxito allí, en verdad- una propuesta de solución al tema, en la línea de lo que venimos pregonando desde hace años: la búsqueda de una solución creativa, imaginativa, capaz de superar el obstáculo que representa la firme oposición de los malvinenses y el argumento británico -sostenido hasta el hartazgo- de que el Reino Unido hará lo que estos decidan. Una vía de solución imaginativa, por otra parte, estaría de acuerdo con lo reiteradamente señalado en distintas resoluciones de la Asamblea General de Naciones Unidas, en el sentido de respetar los “intereses” de los isleños (no sus “deseos”, como sostiene el gobierno inglés) y lo dispuesto en nuestra Constitución Nacional, cuando habla de respetar el “modo de vida” de los kelpers.

En líneas generales, dicha propuesta tiene matices interesantes y plausibles, aunque criticable en otros. Propone otorgar a las islas un amplio régimen de autonomía, superior a los que tienen las provincias argentinas, y obviamente sacarlas de la esfera de la Provincia de Tierra del Fuego a la cual pertenecen actualmente. En función de dicha autonomía y régimen especial, se les otorga la facultad de diseñar y aplicar su propio régimen aduanero, fiscal y monetario, con lo cual la libra con que se manejan subsistiría. Se propone una participación con el gobierno federal argentino en el producido de la explotación de la plataforma continental y la zona económica exclusiva; la instalación de un consulado británico en las islas; su desmilitarización; otorgar una representación propia a los isleños en los organismos técnicos internacionales donde tengan intereses que defender; otorgar la doble nacionalidad para los nacidos allí (argentina e inglesa). Propone además utilizar la conciliación como medio de solución del conflicto (previsto en el art. 33 de la Carta de Naciones Unidas), cuya propuesta no será vinculante; prever un mecanismo de solución de controversias (que bien podría ser la Corte Internacional de Justicia con sede en La Haya), y designar países garantes del acuerdo (tentativamente Brasil -que siempre fue coherente en cuanto a defender nuestra postura - y Canadá, integrante de la Commonwealth y por tanto del agrado del Reino Unido).

El régimen migratorio propuesto genera reparos, ya que la propuesta permite que los isleños decidan quiénes pueden residir o radicarse en Malvinas, y quiénes no, con lo cual por un lado se contempla el interés de los isleños de que las islas no se “inunden” de argentinos, pero por el otro limita enormemente la intención argentina de, paulatinamente, ir cambiando el ethos cultural. Esto tiene particular importancia porque, en la propuesta que comentamos, -y ésta es la mayor crítica- se prevé realizar un referéndum a los 30 años de la firma del acuerdo, en el cual los residentes decidirán si desean proseguir con ese régimen o por el contrario declararse soberanos, como Estado soberano de la comunidad internacional, lo cual evidentemente sería inaceptable para nuestro país.

Resulta claro que, hoy por hoy, no existe interés alguno por parte de los malvinenses en arribar a acuerdo alguno. Son 2.600 personas, más 1.500 militares en la base levantada por el Reino Unido luego de la guerra, que viven cómodamente, teniendo un ingreso per cápita de 56.000 dólares, contra 19.000 que es el ingreso per cápita argentino. Como vemos, la cuestión económica no es menor. Su estilo de vida es -clima aparte- placentero, sin sobresaltos. No hay inseguridad, ni criminalidad, ni inflación. Los alimentos perecederos les llegan mediante el vuelo semanal que parte de Punta Arenas, en Chile, país con el que tienen asiduo contacto. Los no perecederos los reciben por barco. Tienen dos supermercados, plenamente abastecidos, con productos abundantes y de primer mundo. Han dejado ingresar a indonesios, filipinos y asiáticos en general, para el desempeño de tareas insalubres o no deseables. No hay casi gente joven, pues la mayoría, a partir de los 12 años, se va a Inglaterra a proseguir sus estudios. No tienen, eso sí, acceso a la salud en casos de mediana o alta complejidad, salvo algún contacto esporádico con centros de salud de Chile. Viven de las licencias de pesca y, cada vez más, del turismo. No existe la incertidumbre, ni el más mínimo deseo de compartir o ceder soberanía a favor de Argentina, del cual tienen -todavía- un pésimo recuerdo.

De todos modos, vale el intento de restablecer lazos, abruptamente perdidos en la oprobiosa guerra, de nefastas consecuencias. Por tanto, propuestas como las que comentamos, aun con los reparos que la misma suscita, merecen ser consideradas y convertirse en punto de partida para una negociación que resuelva el ancestral problema.



(*) Profesor de Derecho Internacional Público, Miembro del C.A.RI.I, de la Asociación Argentina de Derecho Internacional, y del Observatorio Malvinas de la UCSE.