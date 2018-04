El gas natural, la obra pendiente

Una vez más, y tal como viene ocurriendo desde hace mucho tiempo, la Plaza del Soldado de barrio Malvinas Argentinas será, el próximo domingo 8 de abril, el escenario donde se reunirán los vecinos para festejar el 34º aniversario de su creación, donde estarán presentes los artesanos y se podrá escuchar música en vivo, algo que se viene repitiendo en los últimos festejos en el coqueto espacio verde ubicado en calle Kaiser, entre Poggi e Iriondo.Néstor Seffino, a sus 66 años, es el representante más fuerte del barrio, ya que es el actual presidente vecinal, algo que viene llevando a cabo desde 1984. Por pedido de los vecinos, estuvo al frente de la vecinal en dos períodos y a fin de año se verá si continúa en el cargo. Igualmente, en diálogo con LA OPINION comentó la actualidad del sector. “En líneas generales, el barrio está bien en cuanto a iluminación y limpieza. Pero la obra que más hace falta es la del gas natural, ya que el Malvinas Argentinas es uno de los pocos que hay en la ciudad que no cuenta con este servicio, algo fundamental, ya que solucionaría grandes problemas a los vecinos. Con respecto a la plaza, se hicieron algunos arreglos y el mantenimiento es positivo. Igualmente, el otro gran problema que hay es el de la inseguridad, algo que viene afectando a todos los barrios y a la ciudad en general. Hay muchos robos y la situación, en este sentido, no es buena”.La historia dice, en relación a los orígenes del barrio, que corría el año 1984 y el recuerdo de la Guerra con Gran Bretaña por la soberanía de las islas estaba muy fresco. En ese contexto, el 3 de enero de 1984 se concretó la primera reunión entre vecinos de la zona en la que hoy se emplaza el barrio, al oeste de la Ruta 34. La misma se llevó a cabo en el Centro de Viajantes de Rafaela y en ese encuentro todos se pusieron de acuerdo para conformar la primera Comisión Vecinal. El consenso se alcanzó en forma inmediata para elegir el nombre del barrio y también para bautizar como "Soldado Argentino" a la futura plaza. El 2 de abril de ese mismo año el barrio fue inaugurado oficialmente, siendo, precisamente, su primer presidente de la Comisión Vecinal, Néstor Seffino.En tanto, el 2 de abril de 2016 se inauguró en la misma plaza el Monumento al Soldado, una creación del artista plástico local Roberto Grazzioli, gentilmente donada a la ciudad. En el 2015, el Concejo Municipal aprobó una ordenanza que se hizo eco del pedido efectuado por el Centro de Ex Combatientes y la Comisión Vecinal del barrio Malvinas Argentinas para materializar la construcción de una estatua que rindiera homenaje a los soldados que lucharon en el conflicto bélico del Atlántico Sur. Grazioli fue el encargado de llevar adelante la obra que se destaca en el centro de este espacio público y que, lamentablemente, ha sufrido severos daños en los últimos tiempos por el accionar de vándalos.