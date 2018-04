La Pascua del Señor Verdadera Vida

Qué decir de la Pascua del Señor que no se haya dicho, seguramente nada, pero es bueno reflexionar sobre algo tan maravilloso, como es haber recibido la oportunidad de cambiar lo que está mal en cada uno, despertar lo que se ha quedado dormido, recrear aquello que en algún momento nos hizo sentir más íntegros y recuperar valores que no se han perdido, se han aletargado, como es el caso del diálogo, la paciencia, el respeto por las personas y por lo que no es nuestro, la generosidad, la ética… Dice Juan Pablo II en la homilía durante la Pascua del 11 de abril de 1998… La nueva creación se realiza en la Pascua. En el misterio de la muerte y resurrección de Cristo todo es redimido, y todo se hace perfectamente bueno, según el designio original de Dios… Este párrafo encierra una verdad indiscutible y maravillosa para nuestra Fe… pero… ¿que ha pasado con la Fe de nuestra Patria, cómo se hizo tan débil? Nos asustamos cuando escuchamos hablar de una posibilidad de una guerra mundial y no nos asustamos cuando hermanos de una misma tierra se enfrentan por causas efímeras, se desconocen por cuestiones políticas, se retan con violencia dentro de una misma familia, se muestran indiferentes al sufrimiento de una madre, de un abuelo, de un hermano, hombres que violan salvajemente y matan a la mujer sin pensar en las consecuencias que causa este hecho a toda una familia, a hijos que quedan huérfanos… es increíble ver como destruyen lo que cuesta construir con el sacrificio de todos. En esta querida Patria Argentina todo se desordenó, se arruinó por la falta de amor, por la falta de Fe, por haber buscado un atajo en lugar de buscar el camino que nos conduce a Dios… Sé que muchos dicen no creer, que son agnósticos, ateos y los respeto, pero he visto llegar al final de la vida a tres personas que se manifestaban así y murieron asustadas, inseguras porque según sus creencias nada las esperaba, solo una me preguntó: ¿cómo es eso en lo que vos crees? Y pude decirle mi verdad y al menos murió con una sonrisa.Solo el que verdaderamente encuentra a Cristo vive de otra manera, muchos creen que hay que buscarlo en grandes acontecimientos, pero Dios se manifiesta de manera humilde, en pequeñas cosas, en gestos contundentes…hay que abrir los ojos, pero no los del cuerpo solamente, sino los del alma y con esos seguro se encuentra a Jesús. Que nos cuesta tanto creer, que Dios dio a su único hijo para salvarnos y que Jesús se entregó voluntariamente solo por amor y sí, seguro que nos cuesta creerlo, porque en general somos egoístas, nos cuesta dar lo que tenemos desinteresadamente o damos lo que nos sobra, pero Jesús dio su vida por nosotros. El Papa Francisco dijo algo que caló hondo en mí porque creo que es lo que hoy pasa en la sociedad:… ¿qué formas asumen los falsos profetas? Son como «encantadores de serpientes», o sea, se aprovechan de las emociones humanas para esclavizar a las personas y llevarlas adonde ellos quieren. Cuántos hijos de Dios se dejan fascinar por las lisonjas de un placer momentáneo, al que se le confunde con la felicidad. Cuántos hombres y mujeres viven como encantados por la ilusión del dinero, que los hace en realidad esclavos del lucro o de intereses mezquinos. Cuántos viven pensando que se bastan a sí mismos y caen presos de la soledad… Estamos en una sociedad consumista y egoísta que puede hacernos terminar muy mal, porque nos enceguece y no nos deja ver lo trascendente, solo vemos la superficie.Pascua es la gran oportunidad del cristiano para descubrir en Cristo el verdadero amor, desinteresado, intenso, que solo nos pide a cambio amor y que no entiende de discriminaciones, diferencias de credo, de raza, de ideas…La Pascua del señor encierra el gran misterio de nuestra fe y a él debemos aferrarnos porque nos garantiza la vida eterna en su compañía. Todos estamos llamados a seguirlo…destapemos los oídos, abramos los ojos y dispongamos el corazón que Dios está para todos.En la esperanza de que todos vivamos la Pascua del Señor con entrega absoluta, les deseo muchas felicidades y una gran paz y que durante todo el año y toda nuestra vida vivamos caminando en compañía del resucitado.