Permanecen internados los policías intoxicados

El mediodía del sábado último ocurrió un suceso inédito, que finalmente, según todo lo indica, tendrá un final feliz para dos agentes policiales del gabinete de Criminalística y el médico policial Miguel Héctor Morcillo, todos de esta Unidad Regional V.Todo comenzó cuando los peritos de la Policía Científica de esta Unidad Regional, fueron convocados a una vivienda en zona rural en la ruta provincial 20-S, a unos dos kilómetros de la localidad de Esmeralda (Dpto. Castellanos).En ese lugar, en la jornada del sábado último un hombre de 50 años identificado como Héctor Francisco Castañeda tomó la drástica determinación de quitarse la vida, lo cual fue informado telefónicamente a la policía por su esposa, Graciela Barbosa.El difunto había ingerido un potente insecticida -según consultó este Diario con fuentes conocedoras del caso- denominado químicamente fosfuro de aluminio.El fosfuro de aluminio es un compuesto químico generador de gas fosfina, el cual es extremadamente tóxico para cualquier ser vivo. La Organización Mundial de la Salud lo tiene en la categoría IA como extremadamente tóxico, tanto por ingestión directa, como inhalado en forma de fosfina, vapor producido al reaccionar con agua o humedad.Es usado como rodenticida, insecticida y fumigante para granos almacenados; y también para matar pequeños mamíferos como los conejos, y roedores que rondan los silos.Volviendo al hecho policial, Héctor Castañeda fue atendido por un médico local y luego trasladado de urgencia al Sanatorio Argentino de la ciudad de San Francisco (Córdoba), y durante este traslado dejó de existir.Probablemente por no saber con que veneno estaban tratando, porque justamente todavía no se habían hecho las pericias correspondientes, los agentes de Criminalística Jorge Pagura, la fotógrafa policial Carla Duarte, y el médico policial Miguel Héctor Morcillo, quizás no tomaron los recaudos correspondientes en el lugar del hecho, donde había fosfina, el gas tóxico que desprende el fosfuro de aluminio, y respirando y manipulando con las manos en la escena del hecho, resultaron intoxicados con este veneno, por lo cual Jorge Pagura y Carla Duarte debieron ser internados en el Hospital Jaime Ferré de esta ciudad, y el Dr. Morcillo en el Hospital de Humberto I.Según consultas realizadas anoche por LA OPINION, todos los hospitalizados se encontrarían fuera de peligro, en observación, por lo que seguramente serían dados de alta en la jornada de hoy, concluyendo felizmente este accidente laboral.Efectivos de la Seccional 13ª fueron comisionados a calle José Buffa, por un grave desorden y riña familiar.Un individuo que se tornó hostil en presencia de dos mujeres, fue identificado en inmediaciones del sitio.Al parecer las mujeres habrían resultado con lesiones leves, por lo que se procedió a la detención y posterior traslado a sede policial del iracundo individuo.Uniformados de la Comisaría 3ª de Sunchales, encontrándose de recorridas en prevención de ilícitos, hicieron paso por un camino rural y procedieron al hallazgo de una motocicleta en estado de abandono.Tras diligencias el motovehículo fue restituido a su legítimo propietario, un hombre de 33 años.* Un suceso vial ocurrió en intersección de calles Anduiza y Estrada. Fueron partes una motocicleta marca Corven guiada por una mujer y un automóvil marca Fiat Siena conducido por un hombre de 31 años. A raíz del hecho la mujer resultó con lesiones de carácter graves (fractura). Actuó el Destacamento Nº 9.* Otro accidente tuvo lugar en intersección de calles Colón y Fanti. Resultaron involucrados una motocicleta marca Banelli 600 guiada por un hombre de 24 años, y un automóvil marca Citroën Turbo conducido por un hombre de 35 años con domicilio en la provincia de Entre Ríos.Como consecuencia resultó con lesiones leves el motociclista. Actuó la Comisaria 2ª.* El tercer accidente ocurrió en J. Roca y Solís de la localidad de Lehmann, jurisdicción de la Comisaría 14ª. Fueron partes una motocicleta marca Corven Triaz guiada por un hombre de 33 años y un automóvil marca Chevrolet Celta guiado por un hombre de 30. A raíz del hecho el conductor del rodado de menor porte resultó con lesiones leves.