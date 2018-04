San Martín alcanzó a Atlético

Agropecuario de Carlos Casares perdió frente a Nueva Chicago por 2 a 1, mientras que Gimnasia y Esgrima de Jujuy hizo lo propio frente a Independiente Rivadavia de Mendoza, por idéntico marcador, y no pudieron alcanzar la cima, al disputarse parcialmente la 21ª fecha del torneo de la Primera B Nacional. Pero el que sí alcanzó a la Crema fue San Martín de Tucumán, que se llevó 3 puntos de oro en su visita a Gualeguaychú.

Con estos resultados, Atlético Rafaela ahora comparte la punta con el Santa tucumano con 32 unidades, seguido por Agropecuario, Gimnasia y Esgrima de Jujuy, Aldosivi de Mar del Plata, todos con 31.

Agropecuario tuvo las chances para ser uno de los líderes del torneo, pero como local no pudo con Nueva Chicago que llegaba algo golpeado y logró sumar de a tres luego de siete partidos, para quedarse con la victoria por 2 a 1. El elenco de Matadero ganó con los tantos de Gabriel Ávalos, a los 15 del PT, y de Jorge Valdez Chamorro, a los 8 del ST de tiro penal, mientras que a los 43 de la segunda parte Brian Blando descontó para el equipo local que terminó con 10 jugadores por la expulsión de Mauricio Romero sobre el final del encuentro.

En Mendoza, Independiente Rivadavia se quedó con un triunfo agónico, ya que en tiempo de descuento le ganó a Gimnasia y Esgrima de Jujuy por 2 a 1. Los goles de la "lepra" fueron convertidos por José Méndez, a los 14 del ST y Cristian Lucero, en el segundo minuto de descuento. El "lobo" jujeño había descontado por intermedio de Alexis Blanco, a los 36 del complemento, cuando ya estaba con un hombre menos por la expulsión de Jorge Sanabria, a los 11 de esa etapa. Además Flandria y Ramón Santamarina de Tandil empataron 1 a 1. A los 20 del ST, Sebastián Matos abrió la cuenta para el "Canario" y a los 28 Leonel Pierce igualó para el conjunto tandilense. En tanto, All Boys y Sarmiento también igualaron 1 a 1. A los 3 del PT Maximiliano Salas puso en ventaja al equipo de Floresta mientras que a los 3 del complemento Nicolás Miracco empató para el juninense de tiro penal y a los 2 de la segunda parte fue expulsado Emilio Porro en el "Albo".

Por su parte, Guillermo Brown de Puerto Madryn venció a Estudiantes de San Luis por 2 a 0 con goles de Emanuel Moreno y Nicolás Rizzo, a los 3 y 24 minutos del ST (la segunda conquista fue de penal). El conjunto de Puerto Madryn culminó el partido con 10 jugadores al irse expulsado Gabriel Solís, a los 19 minutos del ST mientras que en el elenco sanluiseño vieron la tarjeta roja Matías Acuña y Alfredo Roldán, a los 23 y 31 de la misma etapa.

En Gualeguaychú, San Martín de Tucumán se impuso a Juventud Unida por 2 a 0 con goles de Walter Busse y Claudio Bieler, a los 15 y 17 del ST, y alcanzó al elenco rafaelino, que tiene fecha libre, en la cima de la PBN. Ambos equipos terminaron con 10 jugadores al ser expulsados Rubén Piaggio, a los 9 del PT en el elenco entrerriano, y Lucas Acevedo, a los 19 de la primera parte en el conjunto tucumano. Por último, Mitre de Santiago del Estero y Quilmes igualaron 1 a 1 en el norte argentino. La visita comenzó ganando con un tanto de Francisco Ilarregui, a los 10 del PT, pero el elenco local logró el empate a los 43 del ST por medio de un gol de Joaquín Quinteros.



CHANCE PARA ALDOSIVI

La fecha continuará hoy a las 20 con el encuentro en el cual Instituto de Córdoba recibirá a Almagro con Pedro Argañaraz como juez, donde ambos buscará treparse a la punta, mientras que a las 21.05 Aldosivi, que si gana quedaría como nuevo puntero en soledad, y Villa Dálmine se enfrentarán en el estadio José María Minella de Mar del Plata con arbitraje de Luis Álvarez y ambos partidos serán televisados. Finalmente el martes 3 de abril a las 21.05 Deportivo Morón será local de Boca Unidos, el próximo rival de la Crema, el lunes 9 en Corrientes desde las 21:05.