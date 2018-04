Schuck: "las boletas de la EPE son impagables"

Continúan las repercusiones por las boletas de la Empresa Provincial de la Energía. No solo se vieron afectados los domicilios particulares de cada uno de los santafesinos, sino principalmente las fuentes de trabajo: industrias y comercios de toda "la bota". A tal punto que, en algunos negocios, tuvieron que tomar la drástica determinación de despedir a algunos de sus trabajadores dado que ahora los costos fijos son mayores.Durante la semana, dimos cuenta en estas páginas de algunas consecuencias: desde el Concejo Municipal reclamaron por la presencia del directorio de la EPE en nuestra ciudad, lo mismo que la Secretaria de Estado de Energía, Verónica Geese, fue invitada por la Presidencia del Cuerpo Legislativo para que diga el cómo se componen las tarifas.También marcamos que desde el CCIRR reclamaron la falta de acompañamiento y de respuestas por parte del sector político. Así también que se habían elevado los reclamos recibidos por los afiliados a las federaciones superiores: FISFE (Federación Industrial de Santa Fe) y FECECO (Federación de Centros Comerciales de la Provincia).El pasado viernes 23, representantes de FECECO mantuvieron una reunión con la Ministro de Producción, Alicia Ciciliani y la Secretaria de Energía Verónica Geese. Allí le trasladaron las inquietudes y le entregaron un petitorio con los reclamos.Adrián Schuck, Presidente de FECECO, en diálogo con "Algo dirán" (Radio Galena, 94.5 Mhz), señaló que "la realidad es igual en la mayoría de los lugares de la Provincia: las boletas son impagables. En la mayoría de los casos, lo que el contribuyente tiene que pagar es más del doble del bimestre anterior. No hay una previsión de un comercio para que al bimestre siguiente se pague eso. Y si lo hubiera, iría a los precios y no es lo que queremos, porque termina yendo en detrimento de la falta de competitividad del negocio"."Hay negocios con dos heladeras de exhibición que le llegaron facturas de entre 12.000 y 15.000 pesos. Maxikioskos o despensas de barrio, que tienen 4 o 5 heladeras, le llegaron entre 25.000 y 30.000 pesos. No lo pueden pagar", describió.Schuck comentó, además, que esto tiene consecuencias en el empleo: "estamos advirtiendo que se empiezan a dar despidos por esta situación. El comercio es generador del 63% del empleo privado. Por eso se pide una sensibilización en este tema, al Gobernador o a quien sea"."Nosotros estamos haciendo un trabajo serio desde hace ya dos años a esta parte, con los primeros aumentos. Empezamos a hacer análisis con asesores. Ya agotamos todas las instancias de diálogo con la Secretaria de Energía (Verónica Geese) y el Directorio de la EPE. Esto es una decisión política en la mayoría de los puntos", indicó."Hicimos un petitorio al Gobernador, porque es la autoridad máxima y creemos que debe tomar una decisión política. En respuesta a esto, se hizo una reunión en Rosario. Se analizaron los 12 puntos del petitorio", señaló Schuck quien marcó una diferencia: "vimos una comprensión por parte la Ministra en la mayoría de los puntos. Pero la Secretaria de Energía es un poco más numérica. Desde nuestro punto de vista, no consideramos que eso es la solución".También le están pidiendo una reunión al Ministro de la Producción de la Nación, Francisco Cabrera. "Seguramente iremos con la Ministra de la Producción y la mayoría de los sectores productivos de la Región Centro, porque Entre Ríos Córdoba y Santa Fe están entre los más caros". No hablarán con el Ministro de Energía, Juan José Aranguren: "consideramos que sólo dirá lo mismo que le dijo a todo el mundo, que corren tarifas".Entre los principales puntos a plantearle a Cabrera es un IVA preferencial: "la tarifa de la EPE es un producto de primera necesidad y, de la misma manera que hay algunos productos en la canasta básica de alimentos que son de primera necesidad y tienen un IVA de 10.5%. Nosotros hoy pagamos un 27%. Y en el caso de que no se haya hecho bien el trámite en el Monotributo o en el IVA y la EPE lo cataloga como 'no recategorizado' y le cobra el 40.5% de IVA (no son muchos los comercios en esta situación)"."Antes no se analizaba punto por punto cómo está compuesta la boleta. Ahora sabemos que entre impuestos y otras cuestiones se llevan la mitad de lo que se paga por cada boleta", completó Schuck."Hay puntos dentro de una boleta, como el CAP (Cuota de Alumbrado Público), que se pagan dos veces, porque lo cobra la EPE pero también se paga con la Tasa de Derecho de Registro e Inspección o la Tasa General de Inmuebles que se le paga a las Municipalidades. Eso debería obviarse en el cobro de las facturas", comentó con respecto a otro de los reclamos planteados a las funcionarias provinciales, al igual que "el comerciante que esté el día con Ingresos Brutos debería tener una tarifa disminuida hasta en un 14%. Cuando arrancó la ley estaba en ese porcentaje. Hoy está en un 3 o 4 por ciento", señaló.