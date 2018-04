Duelo clave entre Boca y Talleres

El líder Boca, golpeado por la derrota frente a River en la Supercopa Argentina y algunos conflictos internos, buscará dar un paso clave de cara a la definición de la Superliga, cuando reciba hoy al escolta Talleres, en la Bombonera, en la continuidad de la 21ª fecha. El encuentro se disputará desde las 17:45 en el estadio Alberto J. Armando, con el arbitraje de Federico Beligoy y televisación de Fox Sports Premium. El elenco de la ribera, que viene de empatar de manera agónica ante Atlético Tucumán como visitante (1 a 1), está en lo más alto de la tabla de posiciones con 47 puntos, seis más que la "T". Pero en los últimos días la tranquilidad "xeneize" se vio sacudida por la caída ante River y se sucedieron episodios que afectaron al plantel, como los rumores sobre el origen de la lesión de Carlos Tevez, el reto del presidente Daniel Angelici a los futbolistas y la decisión de Guillermo Barros Schelotto de suspender la habitual conferencia de prensa de los viernes. Más allá de todo esto, lo cierto es que Boca tiene ahora la oportunidad de alejar los fantasmas al enfrentar a su más inmediato perseguidor, ya que un triunfo le permitirá transitar con tranquilidad el último tramo del certamen.En tanto, la barra brava de Boca se reunió con los jugadores del plantel que conduce Guillermo Barros Schelotto, luego del entrenamiento de este sábado, y si bien no hubo gritos, les pidió "ganar la (Copa) Libertadores". En un encuentro que tuvo lugar en las instalaciones del club, un grupo de la barra brava "xeneize", liderados por Rafael Di Zeo, se reunió con el plantel auriazul. Allí le dijeron que ellos sabían que Boca iba a salir campeón del torneo de la Superliga, pero insistieron en la urgencia de quedarse con la Copa Libertadores. Di Zeo llegó acompañado de otros 15 sujetos y hablaron con los jugadores en las instalaciones del club, para pedirles "actitud" y que terminen "con el puterío". El club hasta el momento no se refirió al hecho que se da justo un día antes del duelo ante Talleres de Córdoba, por la vigésimo primera fecha el torneo de la Superliga.Por su parte, River buscará hoy su tercera victoria seguida cuando visite a Defensa y Justicia, en el cual se presentará con el mismo equipo que venció a Boca en la Supercopa Argentina. El encuentro se jugará a partir de las 11 en el estadio Norberto Tomaghello, será controlado por el árbitro Néstor Pitana y televisado por TNT Sports. Asimismo, San Lorenzo se enfrentará a Lanús como visitante en el cual intentará quedarse con un triunfo para acercarse al puntero Boca. El encuentro se llevará a cabo a partir de las 20 en el estadio Néstor Díaz Pérez con el arbitraje de Hernán Mastrángelo y televisado por TNT Sports.a las 13:15, Chacarita vs. Arsenal y a las 15:30, Patronato vs. Rosario Central.