Procesamiento sensorial: impacto en el desempeño diario de niños con ese desorden

Toda la información que recibimos sobre el mundo, es a través de nuestros sistemas sensoriales. Debido a que muchos procesos sensoriales tienen lugar dentro del sistema nervioso, en un nivel inconsciente, no nos damos cuenta de ello.Nuestro Cerebro debe aprender a organizar y a procesar los estímulos sensoriales y a usarlos para responder adaptativamente a una situación en particular.La habilidad para aprender y actuar adecuadamente, depende de la capacidad de nuestro sistema nervioso central para interpretar los estímulos que recibimos del medio ambiente y de nuestro cuerpo a través de los sentidos.Los niños deben ser capaces de tomar información a través de todos los sentidos y desarrollar muchas destrezas automáticas. Deben aprender a conocer y disfrutar su cuerpo cuando interactúan con el medio ambiente. Es importante que se sientan seguros y reconocer los diferentes estímulos. Los niños deben aprender a reconocer a que estímulos prestar atención y a cuales ignorar.Es importante conocer y comprender cómo percibe cada niño las diferentes experiencias y como le afectan.Sucede que muchos niños se demoran en aprender y organizar los estímulos sensoriales y en consecuencia no responden adecuadamente de manera apropiada, los niños que presentan un desorden de procesamiento sensorial se ven totalmente desorganizados en una o varias áreas de desempeño ocupacional. El desempeño ocupacional por excelencia en la vida de un niño es el juego, por eso las terapeutas ocupacionales formadas en integración sensorial evaluamos en salas y gimnasios con equipamiento específicos que invitan al niño a moverse y sobre todo a demostrar cómo es su tipo de juego.Cuando el sistema nervioso central no procesa la información sensorial adecuadamente podemos encontrar niños con dificultades de aprendizaje escolar, con problemas de atención, con hiperactividad, con problemas en su coordinación motora, niños con retraso en el lenguaje, con alteraciones conductuales, niños con problemas de precisión motriz y de manipulación manual, niños con problemáticas conductuales.Retomando entonces la I. S. es el proceso neurológico que integra y organiza todas las sensaciones que experimentamos de nuestro propio cuerpo y del exterior y nos permite generar una respuesta adaptada a las demandas del entorno. Cuando el niño presenta un desorden en su procesamiento la respuesta a las demandas del entorno suelen ser dificultosas, las respuestas no son adecuadas. Puede manifestarse de diferentes maneras, puede presentar problemas a la hora de jugar, compartir con niños de su edad, sociabilizar, puede presentarse irritable, obstinado, se molesta si lo rozan, o por el contrario puede presentarse retraído, con un ritmo de desempeño cotidiano lento, presentar torpeza motora, puede que se moleste y tenga berrinches ante los cambios de rutinas o planes, de pasar de una actividad a otra, puede tener dificultad de permanecer en lugares muy ruidosos, o con mucha cantidad de gente, también puede que no sienta su cuerpo como el resto de los niños de su edad, puede manifestarse desconectado del entorno que lo rodea, apático, puede ser revoltoso o muy pasivo, cuando lo llaman parece que no escuchara, retraso en el desarrollo del lenguaje, entre otras. También es importante aclarar que no todas las características mencionadas tienen que presentarse todas juntas, puede que no sean todas las características enunciadas el cuadro de síntomas de un desorden de procesamiento sensorial, no todos los niños con esta dificultad presenten lo mencionado. Puede presentar un solo síntoma, o una combinación de varios de ellos. Lo importante a tener en cuenta es que el comportamiento característico apunta a retraso en el aprendizaje de habilidades y destrezas motoras propias de su edad cronológica o problemas de comportamiento y puede existir una combinación de ellos en casos más complejos.Es importante tener en cuenta que muchas veces la causa de los problemas de aprendizaje en los niños, puede deberse a como procesan sensorialmente.Cuando el cerebro no es capaz de integrar bien las sensaciones, se ven afectadas muchas facetas de la vida cotidiana.El cuadro sintomático de cada niño con dificultades en su procesamiento sensorial es diferente al de los demás, para ello es imprescindible ante la duda consultar a un Terapeuta Ocupacional Certificado en Integración Sensorial.Es importante que todos tengamos acceso a esta información, mi intención es poder llegar a cada padre, para que si sospechan de que algo no anda bien en su hijo confíen en su intuición, si tienen duda consulten, siempre es bueno poder hacerlo a edades tempranas, se puedan acercar y asesorar con un profesional formado para poder recibir ayuda, que esta nota pueda servir a padres, familiares, docentes, profesionales o todo aquel interesado que le permita reconocer la posible existencia de un desorden en el procesamiento sensorial del niño, y así puedan entender que es lo que le está sucediendo en el interior del pequeño y buscar formas para mejorar su calidad de vida.El niño puede presentar un desorden de procesamiento sensorial SOLO o puede estar asociado a otro diagnóstico.Las terapeutas ocupacionales formadas y especializadas en integración sensorial recibimos una certificación que nos habilita a evaluar y llevar adelante un tratamiento de terapia ocupacional con abordaje específico de integración sensorial si es que el niño lo requiere, luego de los datos arrojados durante el proceso de evaluación, también asesoramos al ámbito escolar y familiar para beneficiar el desempeño ocupacional del niño en todas sus áreas de desempeño.El tratamiento de Integración Sensorial es en un espacio lúdico, con equipamiento específico de integración sensorial, no es lo mismo integración sensorial que estimulación sensorial, los gimnasios son espacios que deben cumplir ciertos requisitos que acompañan con la formación del terapeuta. El tratamiento suele ser divertido para el niño, “Cuando la terapista está haciendo su trabajo eficientemente y el niño está organizando su sistema nervioso, desde afuera se ve como que el niño está jugando”, en realidad es una verdadera intervención basada en la neurociencia. Dra. Jean Ayres.Recuerde que una consulta a tiempo puede beneficiar el desempeño ocupacional del niño en todas las áreas de desempeño.“Cuando los niños necesitan más que inteligencia y un buen método pedagógico para aprender y ser felices”… A. Palacios