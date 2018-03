Un Del Potro cansado no pudo frente a Isner

MIAMI, 31 (AFP-NA). - El argentino Juan Martín Del Potro, quinto favorito, fue eliminado este viernes en semifinales del Masters 1000 de Miami por el estadounidense John Isner (N.14). Delpo cayó ante el gigante Isner por 6-1, 7-6 (7/2), quien en la final de Miami jugará contra el vencedor del partido entre el español Pablo Carreño Busta (N.16) y el alemán Alexander Zverev, cuarto sembrado.Luego de 16 partidos seguidos -15 victorias- con los trofeos de Acapulco y el Masters 1000 de Indian Wells, el argentino había dado muestras de cansancio en cuartos de final ante el canadiense Milos Raonic, al que venció en casi tres horas de juego por 5-7, 7-6 (7/1), 7-6 (7/3). Contra Isner, un jugador muy similar en estilo a Raonic, Del Potro subrayó que el cansancio fue el factor principal de su derrota. "No tuve un buen arranque y él (Isner) aprovechó muy bien su servicio. Aunque creo jugué un buen torneo, llegar a semifinales de un Masters 1000 es grandioso", señaló el argentino.Isner estuvo espectacular con su servicio, uno de los mejores en el circuito, al terminar con 13 aces."Descansar es la prioridad mía ahora. Hay que cuidar el físico. Además hay que celebrar ahora con la familia y los amigos el buen comienzo de temporada", adelantó Del Potro. Con la eliminación de Del Potro, quinto sembrado, quedaron fuera también tres primeros ranqueados que estaban compitiendo (Federer y el búlgaro Grigor Dimitrov), pues sólo queda el alemán Zverev, cuarto cabeza de serie y ahora favorito para imponerse en Miami.Pese a la derrota Delpo igualó su mejor actuación en el Masters 1000 de Miami ya que en 2009 había llegado también a semifinales. Del Potro no pudo convertirse en el primer jugador masculino de su país en titularse en el torneo conocido como Quinto Grande.Entre las mujeres Argentina logró un título con Gabriela Sabatini en 1989. "Como dije, lo importante ahora en descansar. Los torneos de tierra batida ahora no son una prioridad. De todas manera mi equipo y yo veremos. También analizaremos los torneos de pasto, pero repito, ahora a descansar", subrayó Del Potro.Delpo ya guarda en su vitrina trofeos de todas las categorías: Uno de Gran Slam, un Masters 1000, nueve ATP 500 y 11 ATP 250.Por su parte, Isner, que sigue debajo en el tope personal frente a Del Potro 6-4, busca su título número 13 en el circuito y ahora igualó su mejor actuación en Miami luego de la semi del 2015. De ganar se convertiría en el primer estadounidense en levantar el trofeo en esta ciudad desde que Andy Roddick lo hiciera en 2010. El estadounidense con más títulos en Miami es Andre Agassi con seis, mientras que en las damas Serena Williams domina en general con ocho.