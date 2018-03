Sensaciones y sentimientos

Una de las noticias más tristes e impactantes es conocer el segundo nombre de alguien a quien ya no se podrá llamar más, ni por ese ni por el primero.René se llamaba también Horacio. En el momento de que sus dos aires se fusionaron en uno solo, se abrió un espacio que estará habitado desde ahora por evocaciones y recuerdos.Era también alguien que admiraba el arte: era común verlo en presentaciones de libros y otros actos culturales. Era amable. Se expresaba con sensibilidad, sencillez y agudeza. Por sobre todo fue un hombre de radio, con todo lo que ello implica.Creativo, ágil y seguro de sus actos, sabía que las bandejas para discos no eran límites para la creación de efectos musicales. Desde su originaria LT28 supo enlazar con precisión dos temas musicales, conectándolos desde distintos momentos de su letra, para dar la sensación de que dos intérpretes distintos cantaran el mismo tema. Del mismo modo no escatimó ideas ni trabajo cuando se trataba de expresar sonidos cotidianos con sensación de realidad. Estaba poblado de eso que muchos definen con palabras muy conocidas aunque con acierto, “la magia de la radio”.Todo en él era diferente. Desde su tamaño que, sin ser pequeño, daba lugar a que se lo llamara “Pigmi”. Sus movimientos rápidos daban idea de una de sus características más a la vista: la movilidad permanente sin perder la concentración en su tarea, generando seguridad a los locutores.Llegado el momento en que se le hizo indispensable ser independiente, dio vida y aire propios a su FM, que él definía como con “la música que no pasa de moda”, o “la favorita de una inmensa minoría”. Los locutores elegidos eran como él, profesionales, sensibles, capaces.Entre las pautas propias que le dieron imagen (más bien voz) a su radio diferente, está la de privilegiar la música por sobre las palabras, en un tono rítmico medido y compañero, con preferencia de temas cantados en idiomas distintos al castellano. Para la hora del reposo nocturno, creó una programación especial para la noche avanzada, a la que llamó “trasnoche soft”. Incluía temas viejos o “clásicos” cantados por otros intérpretes, y cantantes y músicos no tan conocidos. Ese fue el hallazgo de su FM, reconocible a cualquier hora con sólo escuchar unos pocos acordes.René fue no solo el corazón de su radio; también sus pulmones y sus piernas. Era habitual verlo por la calle en gestiones específicas. Hombre de las nuevas tecnologías, tomó los beneficios de internet y de la informática. La “nube” y el aire (¡otra vez debemos nombrar el aire!) fueron sus aliados fieles: creó un sistema organizativo que hizo posible que su FM saliera al aire como en piloto automático: no necesitaba estar todo el tiempo en ella para que fuera posible escucharla en cualquier momento del día. Por la mañana, era música y noticias intercaladas. El resto del día, esa música con tanto empeño elegida.Vamos a tomarle prestado al gran Gustavo Adolfo una de sus frases para decirla adaptada a este momento y presente concretos: los sonidos son aire y van al aire y desde allí conforman una extraña nube que inventa un viento para poder ir y volver.En la intangible densidad de las dimensiones que no se pueden controlar, las voces de René (la propia, jovial y de sintética definición de conceptos) y la de esa FM (tan personal y amablemente compañera que creó a su exacta medida), serán una referencia que hará difícil el olvido.