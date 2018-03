Se casa Dalma Maradona

BUENOS AIRES, 31 (NA). - El astro Diego Armando Maradona finalmente no concurrirá a la fiesta de casamiento de su hija mayor, Dalma, que se realizará este sábado en una estancia de la localidad bonaerense de Pilar.Según trascendió, el jeque dueño del Fujairah FC de los Emiratos Árabes Unidos, el club donde Maradona se desempeña como director técnico, no lo autorizó a viajar en esta fecha.Además, el jeque le habría advertido que si se ausentaba en el partido de este sábado sería inmediatamente despedido, lo que implicaría el despido además de las 30 personas que conforman su equipo.Dalma, como lo viene haciendo hasta ahora, se refirió a la ausencia de su padre a través de la red social Twitter: "Nada va a opacar uno de los días más felices de mi vida! Gracias a ustedes por los mensajes de amor!! estoy feliz porque tengo a la mejor persona del mundo al lado mío! mañana es nuestro día y vamos a disfrutarlo a full!!!".Trascendió que el ex capitán y entrenador de la selección argentina le avisó por teléfono a su ex esposa, Claudia Villafañe, que no iba a poder asistir a la boda y hasta le habría pedido que pospusiera la fiesta para poder estar presente, aunque la joven novia -visiblemente molesta- rechazó la idea.