Sacar de la pobreza a un millón de argentinos

BUENOS AIRES, 31 (NA). - El presidente Mauricio Macri prometió ayer para el próximo año "sacar a un millón de personas más" de la pobreza, pero reconoció que "la Argentina necesita crecer 20 años seguidos" para que no haya nadie en el país en esa situación.El Jefe de Estado destacó la disminución registrada en el índice de pobreza según las estadísticas difundidas esta semana por el INDEC. "Ya sacamos 2,7 millones de argentinos de la pobreza y espero sacar un millón más para el próximo año. Este es un proceso en el cual el principal objetivo que yo he asumido, como gobierno y como Presidente y por el cual espero ser evaluado", remarcó.De acuerdo con datos oficiales, la pobreza bajó al 25,7% a fines de 2017, lo que significó una caída de 4,6 puntos porcentuales respecto de un año atrás. Dijo que "la verdad es que tenemos que estar contentos porque del 32 por ciento, que fue el punto de partida, hoy estar en el 25,7 por ciento marca que vamos en la tendencia correcta".Macri reafirmó que se requiere también "trabajar mucho" para reducir "la diferencia entre los que más tienen y los que menos tienen" y señaló que "es parte de mi trabajo tratar de tener una Argentina más justa, más equilibrada".En declaraciones a Radio LT2 de Rosario y Cadena 3 de Córdoba, afirmó que los países con mayor desarrollo manifestaron su confianza en las medidas que ha tomado el Gobierno y aseveró que esas muestras de apoyo quedaron plasmadas en la reciente reunión de ministros de Economía del G20 y por parte del FMI."Dijeron que creen en lo que está haciendo la Argentina, en el gradualismo. Lo dicen porque creen que la Argentina puede hacer un aporte importante a la resolución de los problemas del mundo, por ejemplo en la producción de alimentos, o en la producción de energías renovables", destacó. Sostuvo que "ahora se están construyendo oportunidades de trabajo para sacar lo que producen hacia el resto del país y del mundo".En cuanto al mercado laboral, indicó que "tenemos la buena noticia de que se crearon 600 mil trabajos en el último año, pero más de la mitad son informales porque la gente le tiene miedo a los juicios laborales". Al respecto, consideró que hay que decirles "No a los que están enganchados con estos estudios y algunos jueces laborales y terminan generando daños a todo el país porque esto hace que haya menos empleos y de menor calidad".