Inauguraron una estatua de Menem

BUENOS AIRES, 31 (NA). - El gobernador de La Rioja, Sergio Casas, inauguró una estatua de tamaño real del ex presidente Carlos Menem, la cual se encuentra en la ciudad de Anillaco, su pueblo natal. El homenaje se encuentra en una casilla de madera que simula ser el despacho del ex mandatario nacional, que también gobernó esta provincia.La estatua del dirigente peronista, en la cual se lo ve sonriente y con sus clásicas patillas, forma parte del denominado "Paseo Cultural Presidente Menem", que también incluirá una galería vidriada y un "museo vivo" con pertenencias del dirigente.La réplica está construida en resina y fibra de vidrio y trata de imitar, incluso, la ropa y las joyas que solía usar el ex jefe de Estado, quien llegó a la Presidencia en 1989. En el lugar también hay pantallas que reproducen un video en el que el actual senador nacional cuenta su infancia en este pueblo y sus años como estudiante.MORENOEl ex secretario de Comercio Guillermo Moreno consideró ayer que "tendría que haber una foto" conjunta de los ex presidentes "(Carlos) Menem, (Eduardo) Duhalde, Cristina (Kirchner) y (Adolfo) Rodríguez Saá" para "juntar la familia" y que el peronismo le gane a Cambiemos. "Muchos decían que no había diferencias entre Scioli y Macri: uno es peronista y el otro es oligarca, ¿qué mayor diferencia que esa?", manifestó.De esta manera, se preguntó si "no sería extraordinaria una foto entre Menem, Duhalde, Cristina y Rodríguez Saá, que son los cuatro ex presidentes que tenemos vivos".