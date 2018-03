Cambio de pasajes de avión de legisladores

BUENOS AIRES, 31 (NA). - El presidente Mauricio Macri consideró hoy que "no es algo que esté bien" el mecanismo previsto para el canje de pasajes aéreos por dinero que se utiliza en el Congreso de la Nación y planteó que, si los diputados entienden que "no es suficiente" lo que perciben de sueldo, deben "blanquear" la necesidad de una mejora."El mecanismo de los pasajes no es algo que está bien. Si los diputados creen que su salario no es suficiente, tienen que blanquear la necesidad de tener uno mejor, pero ese mecanismo de los pasajes no es algo que esté bien, es querer disfrazar algo de otra cosa", sostuvo Macri en declaraciones a LT2 de Rosario.El Presidente se pronunció de esta forma en medio del revuelo que generaron en el Congreso las denuncias por el cobro en efectivo de pasajes no utilizados durante 2017 y que tienen como uno de los principales blancos a la diputada Elisa Carrió, de la Ciudad de Buenos Aires.El debate se instaló a partir de un informe de la ONG Directorio Legislativo, que publicó en su sitio web tras acceder a un detalle oficial de los gastos de la Cámara en ese concepto durante: en medio de la polémica, los diputados Luis Contigiani, José Luis Ramón y Fernando Iglesias renunciaron al canje.Mensualmente, para ejercer sus tareas de representación, los diputados tienen 40 tramos para utilizar (20 aéreos y 20 terrestres): dentro de este universo, existe un monto determinado de tramos que en caso de no utilizarse pueden ser cambiados por dinero en efectivo.El sentido de este sistema era brindar una herramienta para que los legisladores pudieran ir y venir de sus distritos todas las semanas para participar de las distintas instancias del proceso parlamentario, pero también para hacer del Poder Legislativo un lugar más participativo, con espacios de consulta en todo el territorio nacional.Sin embargo, a diferencia de lo que ocurre en otros países de la región, la forma en la que esto se materializó permitió que los legisladores todos los meses cuenten con dinero en efectivo en sus bolsillos si eligen no hacer uso de esos viajes.