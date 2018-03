Saldivia se mide ante Polanco

El chubutense ex campeón argentino y latino Héctor “El Tigre” Saldivia se enfrentará al dominicano ex monarca sudamericano y latino Henrri “La Esencia” Polanco, para disputar el título latino superwelter de la Federación Internacional de Boxeo (FIB), que se encuentra vacante, en uno de los combates estelares de la velada que se desarrollará este sábado en el Club Social y Deportivo Colón, Chivilcoy, provincia de Buenos Aires, a partir de las 23 y televisado por TyC Sports. Saldivia (46-5, 35 KOs), actual Nº 5 del ranking argentino de la categoría superwelter, llega de ceder su cetro argentino superwelter el pasado 26 de agosto, en una unificación con el latino de la OMB ante el bonaerense Ricardo Villalba por descalificación en el octavo asalto de la pelea realizada en Hurlingham, Buenos Aires. Por otra parte, el argentino tendrá enfrente a Polanco (12-3-1, 5 KOs), radicado en la ciudad de Buenos Aires, ex monarca sudamericano y latino superwelter de la OMB. Que viene de igualar con el porteño Germán Peralta en fallo dividido en Cutral Có, Neuquén, el 17 de febrero. Además, en el otro combate estelar de la noche, la ex triple campeona mundial e invicta bonaerense Sabrina “La Muñequita” Pérez (15-0-1, 2 KOs) se enfrentará a la santiagueña residente en la ciudad de Buenos Aires, Lilian “La Turquita” Silva (4-4-1), en disputa del título argentino pluma, que se encuentra vacante.La comisión deportiva del estado de Nevada abrió un proceso contra el boxeador mexicano Saúl Canelo Álvarez, suspendido temporalmente por dopaje, lo que podría conducir a la anulación de su combate contra el kazajo Gennady Golovkin previsto para el 5 de mayo en Las Vegas. Según el documento, que se hizo público este jueves, la comisión, encargada de autorizar los combates de boxeo en la capital mundial del juego, recomendó la suspensión de Álvarez por dopaje. "El uso, la ingesta y/o el consumo de clembuterol, de forma voluntaria o no, constituye una infracción en la reglamentación antidopaje", subrayó el director de la comisión, Bob Bennett. El caso de Álvarez será examinado en la próxima reunión de la comisión el 18 de abril. Canelo dio positivo en dos controles antidopaje al aparecer clembuterol en su organismo en febrero, durante su entrenamiento en México, y fue suspendido provisionalmente el pasado 23 de marzo por la comisión. Canelo Álvarez fue suspendido temporalmente por doping y su pelea con Gennady Golovkin es una incógnita. "Soy un atleta que respeta el deporte y esto me sorprende y me molesta porque nunca me había ocurrido", se había defendido Álvarez. Golovkin no se creyó la versión de la carne contaminada y no dudó en acusar a Canelo de doparse. "Canelo está haciendo trampas. Están usando esas drogas y todos pretenden como que no está pasando. ¿Y seguís preguntando sobre la carne? No tiene nada que ver con la carne", aseguró el kazajo, de 35 años, en su campamento de Big Bear, al este de Los Ángeles. Golovkin y Álvarez ya se enfrentaron en septiembre, con un polémico empate que no contentó a ninguno. Golovkin sigue invicto con un balance de 37 victorias, ninguna derrota y un empate mientras Canelo presenta una tarjeta de 49-1-2.