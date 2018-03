Racing empató en Córdoba

Belgrano y Racing Club de Avellaneda igualaron en dos, al cabo de un vibrante encuentro disputado anoche en el estadio "Julio César Villagra", en el marco de la 21ª fecha jornada de la Superliga. Juan Musso, en contra de su valla a los 27 minutos del PT, marcó la apertura del score para el "Pirata", en tanto que Ricardo Centurión igualó transitoriamente, a los 29 del mismo período, para el conjunto de Eduardo Coudet. Ya en el complemento, Leonardo Sigali dio vuelta el tanteador a los 4 minutos para la visita mientras que Marcelo Benítez niveló definitivamente a los 16, para el conjunto de la ciudad mediterránea. La "Academia" terminó el cotejo con un hombre menos por la expulsión de Ricardo Centurión, a los 42 minutos de la etapa final.En tanto, Huracán y Banfield carecieron de eficacia para poder ser superior uno del otro e igualaron anoche 1 a 1 en un encuentro que tuvo la emoción del recuerdo por el fallecimiento de René Houseman, disputado en el "Tomás Ducó" en el inicio de la jornada. El conjunto del "Taladro" arrancó ganando con un penal de Darío Cvitanich, a los 30 del PT, pero igualó el "globo" a través de un remate de Daniel Montenegro, a los 13 del ST. Con este resultado Huracán se aleja de los puestos para pelear el ingreso a la Copa Libertadores, ya que de sus últimos seis encuentros empató cuatro y perdió dos. Los jugadores de Huracán utilizaron una camiseta negra con el número 7 en el pecho en recuerdo de Houseman, y antes del partido y en el minuto 7 del PT todo el estadio homenajeó al "loco", quien falleció la semana pasada víctima de un cáncer de lengua a los 65 años.Independiente recibirá esta noche a Atlético Tucumán en la continuidad de la 21ª fecha de la Superliga en el cual buscará volver al triunfo en medio del escándalo que se desató en la entidad de Avellaneda por los casos de abusos a menores de la pensión. El encuentro se jugará a partir de las 20 en el estadio Libertadores de América, será controlado por el árbitro Fernando Echenique e irá televisado en directo por la señal deportiva de cable Fox Sports. En Independiente el clima no es el mejor luego de que salieron a la luz varios casos de abusos por los que ya declararon en cámara Gesell los 57 jóvenes que viven en la pensión del club. Por la causa hay cuatro detenidos mientras que además hay dos sospechosos que busca la Justicia, uno de los cuales se habría ido del país. En cuanto a lo futbolístico, viene de igualar con Tigre 1 a 1 como visitante y la buena noticia para el entrenador Ariel Holan es que podrá contar con Martín Benítez y Fernando Gaibor, quienes se recuperaron de sus lesiones. El técnico no confirmó el equipo que pondrá ante Atlético Tucumán ya que evaluará a Fabricio Bustos, Maximiliano Meza y Martín Campaña, quienes participaron de la fecha FIFA con las selecciones de Argentina y Uruguay, respectivamente.hoy, a las 13:15, Vélez vs. Estudiantes y Newell’s vs. Tigre; a las 15:30, Gimnasia vs. Argentinos y a las 17:45, Unión vs. San Martín SJ.Boca 47; Talleres 41; Godoy Cruz 37; San Lorenzo e Independiente 36; Racing 35; Unión 34; Huracán 33; Colón y Estudiantes 31; Argentinos y Belgrano 30.