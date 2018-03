Quiere que homicida sea internado en Psiquiátrico

Se memora que el 3 de enero de 2017 gran parte de la la población del departamento San Martín, en nuestra Provincia, se conmovió al conocer que Alejandro Garnero había golpeado a su madre hasta dejarla inconsciente y con heridas que suma gravedad, que finalmente la llevaron a la muerte dos días después cuando era asistida en un centro médico de la ciudad de Rosario.

TEMA COMPLICADO

"Es complicado, trabajamos con la Sede Civil. En lo Penal hay un inconveniente porque en los informes de la junta fueron negativos para la Fiscalía porque da a Alejandro Garnero como inimputable, y que no estaría en condiciones de someterse a un proceso penal por lo que yo no puedo seguir adelante”, expresó Carlos Zoppegni (fiscal de la ciudad de San Jorge) al colega El Trébol Digital.



El caso se encuentra en una encrucijada final con dos alternativas.

Por un lado el sobreseimiento del joven al que Zoppegni se opone porque la causa pasaría íntegramente al fuero Civil.

Al respecto, el fiscal señaló "pretendemos un sobreseimiento pero alojado en un Psiquiátrico con medidas de seguridad", aunque dejo trascender que otro camino tienen que ver con la suspensión del proceso.

UN OBSTACULO

De acuerdo a Carlos Zoppegni "un obstáculo lo presenta dónde albergarlo. La familia no aportó lugares concretos porque en los lugares públicos no hay cabida, y los privados tienen costo que tendría que pagar íntegramente la familia. Pedí que se decida por un curador para que administre parte del patrimonio de Alejandro Garnero, o brinde un lugar para internarlo y sacarlo de la Alcaidía policial".

También dijo que "para la próxima audiencia citaremos a todos, incluso un curador para controlar el tema de la incapacidad, a los defensores y a la gente que esté tramitando su incapacidad". La fecha no está fijada pero sería "lo más pronto posible", de acuerdo al fiscal.

AVANCE DE LA CAUSA

En otro orden, Carlos Zoppegni comentó "solicitaré a través del juez la internación, y la defensa pedirá la suspensión del proceso. Este no está suspendido por el momento. Sólo avalaré que salga de Sastre y que vaya a un Psiquiátrico. Me interesa que si se cura se siga el juicio, siempre y cuando no sea sobreseído".

MEDIDAS DE SEGURIDAD

Finalmente, el representante del MPA sentenció "una persona que comete un delito va a prisión, sino a un psiquiátrico. Y para esto último se necesitan medidas de seguridad, que es lo que yo exijo".