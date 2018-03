Muerte natural de un sexagenario

Siendo las 12:45 de la víspera, un llamado al 911, solicitó presencia policial en un domicilio ubicado en calle Lisandro de la Torre 1260, debido a que vecinos lindantes del lugar sentían un olor putrefacto proveniente desde esa vivienda.Así, uniformados de la Comisaría Nº 13 acudieron al sitio de mención, y en diálogo con vecinos, estos informaron que en el lugar residía solo un hombre mayor, de entre 60 y 70 años, identificado como Humberto Coronel, y que desde hace una semana que no lo veían, sintiendo desde la vivienda un olor putrefacto que salía desde el interior de la misma.Con conocimiento del fiscal de turno, Dr. Guillermo Loyola, personal policial ingresó al domicilio saltando un tapial, y realizó la apertura de una ventana, no observándose signos de violencia contra la propiedad desde el exterior del inmueble.Una vez dentro, uno de los oficiales observó el cuerpo sin vida de un hombre, por lo que se comisionó a personal de Policía Científica junto al médico forense y Bomberos Zapadores.Luego de finalizar las tareas, el médico forense dictaminó muerte natural, por lo que quien en vida era Humberto Coronel, fue trasladado a morgue judicial.En la víspera, una vecina de Sunchales identificada como Mariela R., se hizo presente en sede de la Comisaría Nº 3, haciendo conocer que su hijo Osvaldo, de 18 años, tenía en su casa una escopeta que no sabía de dónde la había sacado.Atento a ello el fiscal en turno Dr. Loyola dispuso que si la mujer lo autorizaba se efectúe una requisa en la vivienda; por lo cual siendo las 19 personal policial se hizo presente en el domicilio de la vecina de Sunchales, quien previa solicitud autorizó a que se efectúe una requisa en el domicilio, encontrándose debajo de una cama de “Osvaldo” una escopeta calibre 28 con un cartucho intacto en su recámara y en otra habitación un machete, procediéndose al secuestro de los elementos mencionados.El Fiscal dispuso que se cite a la persona de “Osvaldo”, y se le inicie causa por “tenencia indebida de arma de fuego de uso civil”. Al momento del procedimiento el individuo no se encontraba en la vivienda.Por orden de la superioridad de la UR V, en la persona de su jefe Fabián Forni, se comenzó a llevar a cabo un dispositivo denominado “Más Cerca” el cual busca acercar a las comisarías a los sectores de la población en conflicto social o con la ley penal, y atender aquellas personas que no deseen concurrir a las dependencias policiales por cuestiones particulares.En la víspera este dispositivo se puso en marcha en las vecinales de los barrios 2 de Abril, Mora, y Los Nogales.