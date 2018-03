La Primera C tiene fixture

El tercer grupo de, la, ya tiene su fixture. El torneo comenzará el próximo domingo 6 de mayo y en esta temporada se suma el club Defensores de Frontera.Los seis clubes serán Belgrano de San Antonio, Juventud Unida de Villa San José, San Isidro de Egusquiza, Deportivo Susana, Sportivo Aureliense y Defensores de Frontera. Dicho Apertura tendrá el siguiente cronograma de encuentros:Belgrano vs. Juventud Unida, Aureliense vs Defensores, Susana vs San Isidro.Susana vs Belgrano, San Isidro vs Aureliense, Defensores vs Juventud Unida.Belgrano vs Defensores, Juventud Unida vs San Isidro, Aureliense vs Susana.Aureliense vs Belgrano, San Isidro vs Defensores, Susana vs Juventud Unida.Belgrano vs San Isidro, Defensores vs Susana, Juventud Unida vs Aureliense.