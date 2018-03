Es noticia: no ganó

Pocas veces se ven campañones como los que viene haciendo Atlético de Rafaela en el torneo de Reserva de la B Nacional. Pocas veces se ven remontadas como las que tuvo en la jornada de ayer. No hay con qué darle, la “Crema” no tiene fecha de vencimiento.Siempre estuvo abajo en el marcador y tuvo en Mauro Marconato, la llave del gol para salvar el invicto y estirar la racha a 17 sin derrotas con 15 victorias y 2 empates. Es la segunda vez en el torneo que Marconato marca tres goles en un mismo partido (lo había hecho en el 5-3 vs Los Andes).Por la fecha 18, de un torneo que lidera cómodamente el conjunto dirigido por Víctor Bottaniz, con 44 unidades (su escolta que es Quilmes tiene 31), igualó 3 a 3 con Ferro Carril Oeste, encuentro disputado en la mañana de ayer en el predio de Pontevedra.Atlético siempre estuvo abajo en el marcador y lo remontó en tres oportunidades. En el complemento, a diez minutos del final el elenco de Caballito ganaba 3-1 y parecía que se le cortaba la racha a la “Crema”. No pudo ser. En una ráfaga, Mauro Marconato apareció por duplicado para terminar de estampar el empate final. El mediocampista ofensivo ya había anotado el empate transitorio, desde el punto penal.En la próxima fecha, Atlético estará recibiendo a Los Andes.Joaquín Gallardo (c); Franco Rebussone, Nicolás Consoli, Dimas Barrile y Lucas Ferrari (74m Martín Rodríguez Gómez); Rodrigo Brandán, Fernando Miranda, Cristian Maidana y Adam Ozeri (80m Andrés Galetto); Emanuel Grespán (85m Darío Valenzuela) y Franco Gordillo.Gastón Iguinis, Manuel Freixas, Oscar Ramírez y Juan Scacchi.Luciano Guiñazu.Gabriel Frattini; Mauro Ferrero, Tomás Baroni, Francisco Ortega y Roque Ramírez; Lautaro Navas (c) y Santiago Paz (81m Pablo Segovia); Diego Meza (64m Ramón Barraza), Mauro Marconato y Tomás Bonilla; Enzo Bertero (64m Juan Cruz Esquivel).Iván Lardito, Gastón Barrientos, Agustín Lobos y Luciano Pogonza.Víctor Bottaniz.43m Franco Gordillo (F).4m de penal, 34m y 45m Mauro Marconato (AR); 12m Luciano Ferrari (F) y 18m Franco Gordillo (F).Predio de Pontevedra.Alan Anría.