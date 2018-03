Disconformidad en el Ascenso

¿Qué sucederá con la Copa Argentina? La situación fue planteada en la Superliga y según los clubes, el dinero que ofrece Torneos en dicho certamen nacional es muy poco y el aumento pautado no alcanza. Los clubes de Primera pretenden un canon por jugar, avancen o no de ronda. Y ahora también alcanza a los clubes de la B Nacional.El vicepresidente de Atlético de Rafaela, Carlos Eguiazu, habló con "Doble Amarilla" y en la nota expresó estar de acuerdo en que todos los equipos reciban algo por participar y que los de Primera reciban más. Pero, el reclamo debería ser en conjunto. "No me agrada y me parece injusto que lo hagan solos, porque si uno actúa de manera corporativa debe hacerlo con todos los clubes que participan de la copa", señaló Eguiazu."Si no juegan los equipos de Primera, creo que directamente no puede arrancar el torneo porque hay otros clubes que se enfrentan con ellos. Me da la sensación que si ellos no participan es imposible que se desarrolle, más allá de querer acoplarnos o no al pedido. Hoy por hoy tenemos que esperar porque claramente sin ellos, la Copa es inviable", finalizó.Vale recordar que Atlético de Rafaela debe jugar ante Defensores de Belgrano por los 32avos de final.