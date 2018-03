Peretti y Bainotti se destacaron en Rosario

El domingo 25 de marzo se desarrolló la undécima edición del Triatlón Olímpico “Ciudad de Rosario”, que tuvo tres modalidades: distancia Olímpica Ruta, Short Ruta o MTB y Olímpica Postas. La distancia Olímpica comprende 1.500 metros de natación, 40 kilómetros de ciclismo y 10 km de pedestrismo, mientras que el Short tuvo 750 m de natación, 20 km de ciclismo y 5 km de pedestrismo.En la prueba estuvieron representantes rafaelinos. Sergio Peretti fue vencedor en su categoría de 55 a 59 años con un tiempo oficial de 2h14m19s, ocupando el puesto 64 en la general masculina. Los parciales fueron 23m29s de natación, 56m27s en ciclismo y 51m15s en pedestrismo.Por su parte, Pablo Bainotti quedó tercero en la categoría de 25 a 29 años y 13º en la general con un tiempo oficial de 1h59m31s. Los parciales fueron 21m15s en natación; 52m10s en ciclismo y 43m15s en pedestrismo. Los ganadores de las clasificaciones generales fueron Santiago de Ghio (1h50m18s) y Carla Iannarelli.CULMINA EN SANTA FEEl Campeonato Argentino de Triatlón 2017/2018 está llegando a su fin después de muchas fechas recorriendo 12 provincias de nuestro país. La gran final será el sábado 7 de abril en la ciudad de Santa Fe.Desde la Asociación Santafesina de Triatlón, Pruebas Combinadas y Deportes de Aventura dieron a conocer el programa:, de 17 a 19 horas: Entrega de kits en el Centro de Convenciones Estación Belgrano, ubicado en Bv. Gálvez 1150 20.00 horas: charla técnica obligatoria (mismo lugar).6:30 horas, apertura AT Mujeres; 7:15 horas: cierre AT mujeres; 8:00 horas: largada AG mujeres; 9:30 horas: apertura AT Varones; 10:30 horas: cierre AT varones; 11:00 horas: largada AG varones; 13:00: apertura AT Elite femenino; 14:00: largada Elite femenino; 15:00: apertura Elite masculino; 16:00: largada Elite masculino.