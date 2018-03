Adecoagro se quedaría con el 90% de SanCor

El control accionario de la empresa láctea SanCor Cooperativas Unidas Limitada (CUL), con sede en la vecina ciudad de Sunchales, podría quedar a cargo del grupo Adecoagro SA si así lo resuelve la asamblea general extraordinaria convocada por el Consejo Directivo para el 12 de abril a las 8.30 de la mañana.Si la operación es aprobada, la cooperativa vendería no menos del 90% de las acciones, por lo cual pasaría a constituirse en una sociedad anónima a la que se transferirá las plantas productivas, personal, centros logísticos y las marcas de SanCor y demás activos y pasivos vinculados a la oferta. Si la resolución de la asamblea es vender, el Consejo de Administración y apoderados de la cooperativa negociarán los términos y condiciones con Adecoagro SA que es el grupo empresario que ha presentado la mejor oferta, un 20% superior a la formulada con anterioridad por la neozelandesa Fonterra, la cual además se encuentra en una situación financiera delicada, que se profundizó estos últimos meses.La operación, de concretarse, deberá pasar por el filtro de la AFIP, ya que SanCor acumula una deuda con el fisco nacional que superaría los 2.000 millones de pesos.Debe recordarse que una década después, Adecoagro vuelve a la carga y está a un paso de quedarse con el control del 90% de los activos Sancor.Según un documento, SanCor “constituirá una sociedad anónima (SA) a la cual transferirá las plantas productivas, personal, centros logísticos y marcas de SanCor y demás activos y pasivos vinculados a la oferta”, propuesta por Adecoagro. A partir de ese punto, se “le venderá a Adecoagro SA no menos del 90% de las acciones de la SA al precio y con los términos y condiciones de la oferta”.La convocatoria es la confirmación de que Adecoagro mejoró su propuesta y quedó en mejores condiciones que la neozelandesa Fonterra, que también puja por Sancor. Además, la operación, de concretarse, deberá pasar por el filtro de la AFIP que es su acreedora por unos 2.000 millones de pesos.En tanto, el viernes 6 de abril habrá una asamblea previa en la que se deberá aprobar el acuerdo preventivo extrajudicial (APE) donde 2.100 acreedores, productores y proveedores aceptaron una quita del 60% en las deudas.Adecoagro es la compañía vinculada al magnate financiero George Soros, que arrancó en 2002 en la Argentina con la compra de los campos de Pérez Companc (Pecom Agropecuaria).Hoy la compañía, con sede en Luxemburgo, es propietaria de unas 290.000 hectáreas de campos en la Argentina, Uruguay y Brasil, opera en el segmento agroindustrial del arroz y la caña de azúcar, y en el último ejercicio facturó cerca de 300 millones de dólares.En la historia de la empresa, un hito fue la compra de Pilagá, una tradicional firma argentina, con la cual no solo se hicieron de más campo, sino de dos molinos arroceros en el litoral. Otras compras importantes fueron la de La Lácteo SA, con lo cual accedieron a la producción (4.600 vacas) e industrialización de la leche, la de AgroInvest y la de molinos de caña de azúcar en Brasil.Los activos de esta empresa lo constituyen 21 campos en la Argentina, 15 en Brasil y 2 en Uruguay. Tres molinos arroceros y siete plantas de acopio en la Argentina; 2 plantas de café y 2 molinos de caña de azúcar y etanol en Brasil, estos últimos con una capacidad de procesamiento de 5,2 millones de toneladas. El 84% de sus hectáreas se encuentra en nuestro país, mientras que Brasil aporta el 13% y Uruguay el 3% restante.