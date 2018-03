Comienza la cosecha de soja de 1º con resultados heterogéneos

Con el movimiento de equipos y cosechadoras comenzó el proceso de trilla en los cultivares de soja de primera, con resultados muy heterogéneos según la zona en tanto que en los próximos días las actividades tomarían mayor ritmo y revelarían los resultados que se esperan con cierta expectativa, destaca el último informe semanal de Estimaciones Agrícolas para el Centro Norte de la Provincia de Santa Fe.El reporte que difunden la Bolsa de Comercio de Santa Fe y el Ministerio de la Producción señala que continuó la cosecha en los distintos departamentos y en diferentes porcentajes en los siguientes cultivos: maíz de primera un 90 % (pérdida consolidada de la producción en un 18 %), en arroz un 75 %, en algodón un 20 % y en sorgo granífero un 35 %.En cuanto al comportamiento del clima, en los departamentos del norte del área se registraron lluvias de importancia en el departamento General Obligado, con más de 250 mm. En toda el área el descenso de la temperatura fue otra de las características que se manifestó y con ello, los cultivos de segunda comenzaron a cerrar su ciclo de crecimiento y desarrollo.Sin embargo, en el resto de los departamentos las condiciones ambientales y el período seco continuaron, mostrando mayores evidencias de las consecuencias del déficit hídrico que atravesaron los cultivos en la presente campaña.El grado de avance en el proceso de cosecha del maíz temprano llegó a un 90 % según el informe. El mismo continuó a ritmo sostenido, pero lento, con un progreso de 8 puntos en la semana, regulado por los porcentajes de humedad de grano, siendo la característica que reinó desde el inicio hasta la fecha.Sin variación en los rendimientos promedios obtenidos en cada área, manteniéndose estable; en el norte fueron de 45 a 60 qq/ha, los que fueron aumentado a medida que avanzó la recolección.En los departamentos del centro, en promedio los mismos fluctuaron entre 60 a 75 qq/ha, con lotes puntuales de 85 a 90 qq/ha y en los departamentos del sur, fueron de 85 a 110 qq/ha.Comenzó la cosecha de los primeros lotes de la soja de primera, con la particularidad que se observó el movimiento de equipos y cosechadoras en todos los departamentos del área de estudio. La trilla se desarrolló a ritmo lento y a medida que las condiciones de humedad de grano y madurez fisiológica eran óptimas. Se observó una gran variabilidad en ellos, dependiendo fundamentalmente de las zonas y condiciones en que se desarrollaron, generalmente estos primeros lotes fueron suelos de aptitud inferior, expresa el reporte del Sistema de Estimaciones Agrícolas.Respecto a los rindes, el informe destaca:-En los departamentos del norte del área los rendimientos promedios obtenidos fluctuaron entre 12 a 20 qq/ha,-En los departamentos del centro del área de estudio, los rendimientos promedios variaron entre 15 a 25 qq/ha, con lotes puntuales de 30 a 32 qq/ha,-En los departamentos del sur del área de estudio oscilaron entre 30 a 45 qq/ha, con lotes puntuales de 48 qq/ha.Asimismo, se advierte como característica en varios lugares y en los distintos departamentos la presencia de granos verdes. Estos fueron los primeros resultados, situación que en los próximos días se incrementaría el ritmo de cosecha y sería mayor la cantidad de resultados, lo que posibilitaría la realización de los análisis de la campaña, con mayor certeza y precisión.Un 75 % de los lotes de la superficie sembrada para esta campaña 2017/2018 presentó estado bueno, con cierto porcentaje a muy bueno, un 15 % presentó estado bueno a regular, como consecuencia del estrés hídrico y térmico sufrido, acentuado por la ausencia de precipitaciones y el 10 % restante estado regular a malo, consecuencia de lo mencionado.El proceso de cosecha del sorgo continuó lentamente y, en particular, en los lotes sembrados temprano, alcanzando un grado de avance del 35%. Se han mantenido los rendimientos promedio entre 20 a 55 qq/ha.Los lotes sembrados en fechas tardías, fines de diciembre 2017 y enero de 2018, fueron los que evidenciaron los indicadores enunciados en informes anteriores: cambio de coloración de hojas muy marcado, uno uniformidad de lotes, enrollamiento de hojas, estructuras débiles de plantas y un mayor grado de enmalezamiento en detrimento de la producción del cultivo.La condición sanitaria hasta la fecha es buena y baja la presión de insectos y enfermedades en los cultivos.Con variación en las condiciones climáticas por precipitaciones en los departamentos del norte, cambiaron parcialmente las características del período seco en esos territorios; no así en el resto del área.La situación no varió en lo que hace a la soja tardía y mantuvo lo estimado en que un 75% del área sembrada que presentó diferentes grados de afectación, situación que en transcurso de los días continuaría disminuyendo las probabilidades de cambio.Los síntomas principales enunciados continuaron incrementándose, como lo fueron: poco desarrollo de estructuras y stand de plantas; bajas alturas, entresurcos no cerrados, amarillamiento de hojas basales, no uniformuidad de lotes y mortandad de plantas a medida que pasan los días.Los estados fenológicos en los cultivares del maíz de segunda continuaron lentamente el avance, acentuándose con el transcurso de los días, los síntomas característicos del estrés hídrico y térmico y fueron los siguientes: el enrollamiento de hojas, cambios de coloración, amarillamiento de hojas inferiores, con bajo desarrollo de altura , estructura y uniformidad de plantas, lotes desparejos y ataques de orugas cogolleras.Continuó incrementándose la superficie del área efectada. Por ello, a la fecha del cierre del informe, el 75% del área sembrada presentó estado regular. Dicho porcentaje se incrementó en 8 puntos en la semana.