Energía polémica

Desde un lado se justifica el aumento y se traslada la responsabilidad. Desde el otro se dice que muchos no pueden pagar.

La provincia ha dado explicaciones y justificativos respecto al fuerte aumento de la tarifa del servicio eléctrico que brinda la Empresa Provincial de la Energía, tanto por parte de la titular de la Secretaría de Energía Verónica Geese, como por la ministra de la Producción Alicia Ciciliani, quienes conducen las áreas más directamente afectadas. Incluso, como parte de esta problemática que se extiende por todo el territorio provincial, ambas estarán visitando Rafaela para considerar esta problemática cara a cara con entes públicos y privados que han sido transmisores del malestar existente. Lo cual se estima, que de todos modos no modificará esta perspectiva en sus lineamientos principales, si bien quedó abierta la posibilidad de encontrar formas de alivio para aquellos que han sido fuertemente afectados, como el caso de pequeños y medianos comerciantes que ven en serio riesgo su continuidad, como así también algunos domicilios particulares a los que también la elevación del costo de la electricidad se les hace en extremo difícil de poder afrontar.Hubo explicaciones técnicas, como los diferentes rangos y escalas de la facturación, la inversión que necesita hacer la EPE para sostener su funcionamiento, los elevados costos de mantenimiento de su red de distribución, entre otras, resultando por supuesto atendibles, aunque en lo central las justificaciones para el fuerte aumento se centralizaron en las medidas adoptadas por el gobierno nacional en la eliminación de subsidios, es decir, trasladando la responsabilidad en ese sentido, aún admitiendo la necesidad que había en la recomposición de tarifas de servicios públicos, que no sólo afectan a la energía, sino también al agua, gas y transporte.Se fustigó en cambio, el abrupto corte dispuesto en los subsidios a la energía, que provocaron esta situación crítica en la provincia, sugiriendo que debió haberse implementado un sistema gradualista. Justamente, en tal sentido y como una de las formas para procurar alivio, los mismos legisladores del Frente Progresista gobernante presentaron una iniciativa para buscar soluciones en ese sentido, es decir, solicitar retrotraer este aumento para ser aplicado en forma escalonada en varios meses, además de disponer de financiación para aquellos más afectados que han quedado prácticamente marginados de poder pagar los actuales montos facturados por la electricidad.Visto de esta manera, como suele ocurrir cuando se presentan esta clase de situaciones álgidas, todos los sectores acuden a argumentaciones que parecen darle la razón, pero la realidad es finalmente la única que prevalece y la misma da cuenta que existe un problema que debe ser resuelto y eso está más allá de todas las posiciones, debiendo ser las mismas flexibilizadas hacia los intereses comunes, que son finalmente los que irán en beneficio de todos.Si bien debe convenirse que la EPE es sólo una distribuidora de energía que recibe de la mayorista Cammesa -que la provee a todo el país-, también es válido el reclamo en cuanto a procurar todas las medidas posibles antes de aplicar una suba de tarifas de este alcance, provocando un sacudón tan fuerte que para muchos se hace prácticamente imposible de sostener, en especial aquellos comercios de barrio, que según testimonio de los afectados, les será en extremo difícil poder seguir en actividad.Cammesa, la empresa que maneja el mercado mayorista, ya dijo que vende a todos los distritos del país al mismo precio, aunque luego el fluido tiene diferentes escalas en cada lugar, ubicándose Santa Fe entre las más costosas junto a Córdoba y Entre Ríos, no siendo la que encabeza esta nómina -según lo aclaró la Secretaría de Energía-, recordándose que en el mes de febrero el diario La Nación tomó como base un consumo promedio de 200kW siendo justamente la electricidad santafesina la más cara del país. Claro, para ese rango de consumo y exclusivo para clientes domiciliarios.Tanto desde la Legislatura, caso concreto del Senado, como de organizaciones que representan al comercio y la industria, pudiéndose citar a Fececo y la Bolsa de Comercio de Rosario, han reclamo fuertemente por ese aumentos de tarifas. Es de confiar que prevalezca el sentido común y que se llegue a un acuerdo razonable.