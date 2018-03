Esperanza: pareciera haberse perdido...

Cuando uno se levanta, enseguida se pone a pensar en los problemas que hay que enfrentar, cuando en realidadSi una persona conoce a otra y se vincula, lo hace porque tiene esperanza de acordar, de congeniar, de pasarla bien, no lo hace para sufrir, sino sería masoquista. Quien elabora un proyecto es para desarrollarlo, en consecuencia tiene esperanza de hacerlo, de que prospere y de que otras personas colaboren y lo ayuden a hacerlo más grande. La madre que lucha al lado de su hijo por una adicción, sea droga, alcohol, juego, el mundo de la computadora, internet y demás, lo hace porque tiene esperanza de que logre superarlo, sino no lo intentaría. Las personas que visitan a los presos, no lo harían si no tuviesen la esperanza de lograr algún cambio, o al menos poder dialogar y trasmitirles la posibilidad de recuperarse e integrarse otra vez a la sociedad, o tal vez vivir con un poco más de paz.Cuando uno ve a tantos chicos en la calle, sin rumbo, sin lo necesario para formarse en condiciones idóneas, se pregunta si hay esperanza para ellos y yo aseguro que sí, pero es necesario trabajar con toda la familia, hay que volver a instaurar la cultura del trabajo y muchos dirán…¿qué decís? Y yo les digo… sin la esperanza de cambiar la cultura de no trabajar que existió en varias generaciones, deberíamos bajar los brazos y abandonar cualquier proyecto que nos oriente hacia otra forma de vivir.Los que defendemos la vida, si no tuviésemos la esperanza de que triunfe la moción, de no legalizar el aborto, diríamos que se legalice y ya está, lo mismo dirán los que piensan lo contrario.Los que amamos a los ancianos y no queremos que se olviden de los abuelos, que son un pilar importante para cualquier familia, conservamos la esperanza de que nuestros “viejitos” estén cada día mejor y buscaremos darle afecto, acompañarlos,Los que luchan por disminuir los accidentes de tránsito, sea por alcoholismo, por imprudencia, por irresponsabilidad, no pierden la esperanza de que todo cambie, sino no lo harían.Cuántos luchan por cuidar el medioambiente, que si observamos atentamente, hay otros tantos que no lo cuidan, porque tiran basura, pilas, por cualquier lado, talan bosques, contaminan aguas y cuántas cosas más y si esos luchadores prestaran atención solo a las malas conductas, no lo harían si no tuviesen la esperanza de que algo se modifique.