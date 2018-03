Mientras en la Argentina no sean revisados -y por supuesto eliminados- la enorme cantidad de privilegios que existen, difícilmente se cuente con los cimientos suficientemente fuertes para sostener un país en serio. Y en especial, quienes los tienen, son los económicamente más fuertes, como por caso los del Poder Judicial que no pagan impuesto a las ganancias, algo realmente insólito pues lo resuelven ellos mismos. Ahora, estos días, se puso sobre el tapete la discusión sobre las sumas que perciben los diputados y senadores nacionales por pasajes aéreos y de colectivos, con el cuento que los necesitan para viajar pero que en realidad los cobran en efectivo para llevar a sus bolsillos. Demás está decir que también ellos mismos lo disponen.Además, todos los legisladores del interior, también los concejales, se fijan sus propios sueldos. Que bueno sería que todo el mundo pueda hacer lo mismo, no existirían paritarias, ni discusiones de ninguna índole. Más aún, es probable que no exista nada, tal vez lo que nos llevaría a empezar de cero, todos en igualdad de condiciones.Tiene cada legislador 20 pasajes aéreos y 20 tickets de colectivos -que pagamos todos nosotros por supuesto-, que pueden cobrar en efectivo si no los usan, o algo menos en caso de utilizar algunos. De tal modo, casi todos cobran diferentes sumas, aunque Lilita Carrió -la gran denunciante- encabeza la lista junto al peronista Alberto Roberti, un gremialista marido de Mónica López, que no usaron ni uno y cobraron 355.000 pesos el año pasado. Los cuatro diputados de la izquierda no cobraron un peso por estar en desacuerdo con la metodología. Y otro para destacar fue el socialista Luis Contigiani, que tampoco cobró nada por ese adicional. Nilda Garré, otra del gobierno nacional y popular, usó dos pasajes en avión por lo tanto pasó por caja cobrando 353.000 pesos.Todos los demás, cobraron en diferentes escalas, y también hubo algunos que retiraron los pasajes aéreos para venderlos personalmente y sacar más dinero que el nominal que les pagan en la caja del Congreso. Aunque cueste creerlo, así fue la cosa, y sigue siendo.Cuando en el Senado o en Diputados se presentan esta situaciones, que tocan el bolsillo, no existe grieta ni nadie se acuerda de ella. Peronistas, macristas, kirchneristas, radicales, todos de acuerdo. Reiteramos, esta vez la disonancia, bienvenida sea, fue de la izquierda.Alcides Castagno, en su perfil de Facebook y también en una nota que le hicieron desde Radio Rafaela, justamente por este motivo, pidió que se ponga el nombre "Roberto Vitaloni" a la sala del nuevo tomógrafo que se recibió en el Hospital y que dentro de alrededor un mes estará en funcionamiento.Dice Castagno que por razones laborales estuvo visitando el lugar y "me recordó la insistencia del Dr. Roberto Vitaloni para acceder a ese equipamiento. Se trata de un médico que fue vapuleado, por lo que a mí me parece que fue una operación en su contra para desalojarlo de ese lugar, se le armó una operación que terminó dejándolo de costado. Se lo atacó muy profundamente, en su ser, en su familia, en su profesión".No es cuestión de remover el pasado, decimos nosotros, pero lo que se hizo con este médico -que goza de gran prestigio en la ciudad- para quitarlo de la dirección del hospital fue un acto de absoluta injusticia. Aún hoy, no saben de qué culparlo. Y alguna vez, más tarde o más temprano, se deberá producir una reivindicación, tal como lo señala Castagno.Un dato más, que define de quién estamos hablando. En ocasión de una elección local se midió el grado de popularidad, conocimiento e intención de voto de numerosos candidatos y de otras personas que suelen incluirse en estas listas, a veces para disimular a los que realmente interesan, o bien para tantearlo con una candidatura. ¿Saben cuánto midió Vitaloni? Pues 70%, el gran sueño de todo político. Habrían tratado de convencerlo, pero deslindó el convite.Menudo despiole se produjo con el sorteo del martes por la mañana en Santa Fe de las 53 viviendas en los barrios Mora e Italia -en realidad fueron 64 ya que las otras 11 fueron directamente adjudicadas a discapacitados-, ya que quienes participaron del sorteo que se vio por el canal Youtube habían recibido un lista que establecía eran 1.994 los aptos para participar del mismo, pero sorpresa y media cuando se supo que en realidad se habían sorteado entre 2.448. Tras el sorteo, el director del Instituto Municipal de la Vivienda de Rafaela, Marcelo Bersano, había declarado -lo publicó este diario- respecto al sorteo "fue ordenado y claro", pero hete ahí que luego de surgir estas diferencias numéricas, el mismo Bersano declaró a una emisora "estamos preocupados, la provincia tiene que salir a dar explicaciones del padrón", agregando "esto resulta confuso".Pues bien, la Provincia salió a dar explicaciones por parte de Lucio Crivelli, Director de Viviendas, quien restó trascendencia diciendo "sinceramente no hay ningún lío formal. El sorteo tiene distintas etapas, se publican padrones provisorios, 36 horas antes los padrones están publicados en la web de la Provincia... la gente estará revisando un padrón provisorio, el padrón definitivo estuvo cargado en la página web 24 horas antes del sorteo, ya había 2.400 inscriptos... Hubo padrones provisorios días anteriores que permitían a la gente verificar si era apta o no apta". Al parecer, asunto terminado.A propuesta del diputado Héctor Cavallero (el Tigre), se podría llegar a crear la figura de Viceintendente, para elegir en fórmula completa en las municipalidades, tal como sucede en la presidencia o las gobernaciones. De prosperar, por tomar un caso bien nuestro, ante la ausencia de Luis Castellano no se haría cargo Lalo Bonino como presidente del Concejo, sino el viceintendente.El legislador rosarino Roy López Molina de Cambiemos, decididamente en contra de la reforma constitucional -"el gobernador no plantea una reforma sino su reelección", dice- sostuvo que a través de sus cálculos eso tendrían un costo de 800 millones de pesos para la provincia de Santa Fe.