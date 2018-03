Clausuran local en barrio Güemes

La agencia de Seguridad Alimentaria recibió ayer una denuncia de que en un local de calle Gálvez al 2000 (barrio Güemes), se estaba vendiendo pescado sin la habilitación correspondiente.Ante esto, se llevó a cabo la clausura del local y decomisó la mercadería correspondiente. Cabe destacar que estos trabajos forman parte de los controles que lleva a cabo la Municipalidad de Rafaela por Semana Santa con el objetivo de cuidar la calidad de los alimentos que se le vende a la ciudadanía.Personal del área constató en el lugar diferentes variedades de pescado que no cumplimentaba con la reglamentación necesaria. En este sentido, no se podía establecer una trazabilidad de los productos, no contaban con las condiciones higiénicas y sanitarias, y habían perdido la cadena de frío porque habían sido trasladados desde otra localidad hasta nuestra ciudad sin el equipo de refrigeración correspondiente.Además, se detectaron distintas variedades de escabeche que no tenían la rotulación reglamentaria por lo que no se podía determinar la procedencia de estos alimentos ni las condiciones en las que fueron elaborados.En función de todos estos aspectos y en conjunto con el Juez de Faltas municipal, Rubén Pavetti, se decidió realizar el decomiso de la mercadería que se inutilizó y el destino final de la misma en el Relleno Sanitario de la Municipalidad de Rafaela.