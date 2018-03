Importante incendio destruyó una vivienda

Al cierre de la edición de la víspera, se publicaba desde estas páginas un adelanto informativo subtitulado “principio de incendio”, el cual daba cuenta de lo que sucedía en esos momentos en una vivienda de barrio Italia de esta ciudad.Así, en el adelanto se decía que “se conoció que una vivienda ubicada en calle Bollinger al 700 había sufrido un principio de incendio con emanación de abundante humo”. Y que, “producto del siniestro, un hombre mayor de edad resultó con quemaduras en los brazos y la dueña del lugar descompensada”.Afortunadamente no hubo víctimas que lamentar.Con el correr de las horas se tuvo mayor conocimiento de la dimensión de este siniestro cuando uno de los dueños de la vivienda -departamento- afectado, declaró a radio ADN que "perdimos todo lo que teníamos".Así según publicó la radio, que dialogó con los dueños del departamento en calle Bollinger, uno de estos señaló que "cuando me avisó mi nene, el fuego ya estaba avanzado. Intenté sacar las cosas, pero no pude hacer nada", dijo.Un colchón se prendió fuego y este se expandió por toda la vivienda. La familia residente en el lugar, un matrimonio y dos menores, de 9 y 7 años, lograron salir; en tanto que el padre sufrió algunas quemaduras por querer salvar los muebles.