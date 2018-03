El Gobierno celebra por combo de datos económicos positivos

BUENOS AIRES, 29 (NA).- La actividad económica inició el año con un fuerte repunte del 4,1% en enero en comparación con igual mes del 2017, según el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE). Según ese indicador que difundió el INDEC, la producción de bienes y servicios registró en enero una mejora del 0,6% respecto de diciembre, el registro más alto desde junio del año anterior.La industria pesquera, con una mejora del 44,9%, y la industria de la construcción que aportó un crecimiento del 14,3% en enero, impactaron en el alza del indicador. La actividad económica completó así once meses de continuo crecimiento, desde que abandonó el proceso de contracción que se verificó entre el 2016 y comienzos del año siguiente.De esta manera, la actividad consolida los signos de recuperación, luego de haber cerrado 2017 con un crecimiento de 2,7%. El único signo negativo de enero fue la producción de electricidad, gas y agua, que verificó en el primer mes del año un 1,2%.En cambio acompañaron el crecimiento de la pesca y la construcción la actividad de agricultura y ganadería con un mejora del 8,2%, la del comercio mayorista, minorista y reparaciones con un 5,5%, la intermediación financiera del 4,9% y la explotación de minas y canteras con un 4,0%.PRODUCCION INDUSTRIALSUBIO UN 5,3%En tanto, la producción industrial registró en febrero último un aumento del 5,3% interanual, el indicador más alto de los últimos ocho meses y desde que el sector abandonó su etapa de recesión, informó el INDEC. Según las cifras del Estimador Mensual Industrial (EMI), la producción manufacturera registra en el primer bimestre del año una mejora del 3,9%, el mejor registro acumulado desde el mismo período del 2017.La actividad fabril estuvo fuertemente impactada por la producción automotriz que aumentó un 61,3% respecto a igual mes del año anterior y crece en el primer bimestre un 27,4%, y también por la elaboración de acero y aluminio que registró una mejora interanual del 29,8%.Del total de doce indicadores que releva el INDEC, cuatro sufrieron contracción, al registrar la mayor caída de febrero la industria del tabaco, con una baja del 14,7%, seguido de la actividad textil, con una contracción del 11,5%.CONSTRUCCION EN ALZALa construcción creció en febrero 16,6% interanual y llegó a un año de continuo aumento mensual superior a un dígito, informó INDEC. El sector acumula en los dos primeros meses del año un incremento del 17,9% respecto de igual período del año anterior, según las cifras de los Indicadores de Coyuntura de la Actividad de la Construcción (ISAC).De acuerdo con la Encuesta Cualitativa del sector el 34,4% de las empresas que realizan obras privadas prevé que el nivel de actividad del sector aumentará durante los próximos tres meses, mientras que 62,5% estimó que no cambiará y 3,1% que disminuirá.Entre las empresas dedicadas fundamentalmente a la obra pública, 49,2% opinó que la actividad aumentará durante el período marzo-mayo de 2018, 42,9% estimó que no cambiará y 7,9% cree que disminuirá.Los pedidos de construcción y permisos de edificación otorgados para la ejecución de obras privadas en los 41 municipios, más importantes del país registró en febrero una baja de 4,3% con relación al mes anterior y una suba del 14,4% en forma interanual.La superficie cubierta autorizada acumulada durante el primer bimestre del año registra una baja de 2,9% con respecto al mismo período del anterior.