Atlético: ¿Qué puede pasar en esta fecha que queda libre?

El actual torneo de la B Nacional es uno de los más parejos de la historia. El final que se aproxima es tremendo: entre el primero y el decimosegundo hay tan solo cinco puntos de distancia cuando quedan quince por jugarse. De estos, uno ascenderá a la Superliga de manera directa y ocho jugarán el Octogonal.Los números hablan por sí mismos. Hay doce equipos en sólo 5 puntos y, de estos, nueve en sólo tres cuando sólo quedan jugarse cinco capítulos.Atlético de Rafaela, que hace cinco juegos que no puede ganar, sigue siendo el líder. La “Crema” sacó apenas cuatro puntos de los últimos doce y nadie pudo quitarle el primer puesto. Fueron varios los que tuvieron la chance. Este fin de semana, con un Atlético libre, la cuestión se vuelve a repetir e incluso se puede agudizar la cuestión para los de Bovaglio.El elenco rafaelino tiene 32 puntos y puede ser superado o alcanzado por cualquiera de sus tres escoltas (31), Gimnasia (J), Agropecuario y Aldosivi; como así también los que llegan un escalón más abajo, con 30 puntos, lo podrían superar: Almagro y Juventud Unida de Gualeguaychú. Y no todo termina acá ya que hay otros que lo podrían alcanzar. Eso sí, deberán ganar. ¿Los equipos? Sarmiento de Junín, San Martín de Tucumán e Instituto de Córdoba.Hasta aquí, la irregularidad de todos viene reinando sobre cualquier aspecto. De ese lote de equipos, el más regular viene siendo el “Lobo” Jujeño, que suma catorce fechas sin caídas, con 5 triunfos y 9 empates. Dicha solidez se fundamenta desde su defensa, hace nueve cotejos que no le convierten y en lo que lleva jugado del torneo, que son 19 partidos, apenas le marcaron 6 tantos.El primero en saltar a escena será el elenco de Junín, que visitará a All Boys. El domingo, el “Sojero” recibirá en Carlos Casares a Nueva Chicago, en Gualeguaychú el local estará recibiendo al “Santo” Tucumano y Gimnasia irá a Mendoza ante la “Lepra”. En Córdoba, ya el día lunes, el “Tricolor” visitará a la “Gloria”, mientras que en Mar del Plata el “Tiburón” será anfitrión de Villa Dálmine.Atlético de Rafaela tendrá libre este fin de semana y más allá de estar, más atento que nunca, a lo que suceda en la disputa de la fecha 21 del torneo de la B Nacional, también trabajará y se preparará para encarar la recta final del certamen de la mejor manera posible.Por la fecha 22ª la “Crema” debe visitar a Boca Unidos en Corrientes, encuentro que iría el próximo domingo 8 o lunes 9 de abril. Bovaglio tiene unos cuantos días para trabajar.Boca Unidos (V), Quilmes (L), Sarmiento de Junín (V) y Villa Dálmine (L).