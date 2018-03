ATE anunció un paro de 24 horas para el miércoles

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) decidió en la jornada de ayer realizar un paro de 24 horas el próximo miércoles 4 de abril, como consecuencia de que el Gobernador Miguel Lifschitz decidiera cerrar la discusión paritaria con un decreto.En la mañana de ayer, se concretó en nuestra ciudad una de las numerosas asambleas realizadas en distintos puntos de la Provincia. Al igual que en el resto de Santa Fe, en Rafaela también se resolvió ir por la medida de fuerza, sin concurrencia a los lugares de trabajo y la participación de una movilización desde las 10 hs. en la Plaza del Soldado hacia Casa de Gobierno en la ciudad de Santa Fe.En el Cine Auditorio de ATE y, por el sistema de videoconferencia con que cuenta el gremio, las Seccionales y Delegaciones de toda la Provincia, los delegados reflejaron la voluntad de cada compañero de trabajo que se manifestó en las asambleas realizadas en la mañana de este miércoles reclamando por un mejor salario y proponiendo un plan de acción."Lo resuelto se enmarca en la decisión del gobierno provincial de otorgar un incremento salarial, que a todas luces significa una pérdida del poder adquisitivo durante la mayor parte del año a manos de la inflación. Ante ese panorama, se coincidió en darle visibilidad al reclamo con la contundencia del paro del próximo miércoles 4 y en la calle participando de la movilización mayoritariamente votada por trabajadores estatales de toda la provincia que se realizará en forma conjunta con AMSAFE, SADOP y Profesionales de la Salud Pública", afirmó ATE en un comunicado.Con respecto a las advertencias del Gobierno en relación al descuento de los días de paro, ATE manifestó que es ilegal y arbitraria. “Los trabajadores públicos que quieran sumarse a la medida pueden hacerlo, las normas laborales vigentes amparan a afiliados y no afiliados al gremio”, sostuvo ATE.EN RAFAELAEn diálogo con Radio ADN y mientras que se daba un corte de Lisandro de la Torre -entre Avellaneda y Balcarce, bien frente al Hospital, donde se realizó la asamblea de ATE-, la Secretaria General de ATE en Rafaela, Silvia De Longhi, indicó que la movilización se dio "en reclamo por el porcentaje de aumento que dio el Gobierno Provincial. Esa suba no es real, nosotros tenemos una cláusula gatillo que nos dio el 1.1% y debería sumarse al 18% que nos dio el Gobernador. Nosotros sabemos que la Provincia está en condiciones de pagar, de aumentar el porcentaje"."No queremos que nuestro bolsillo que se vea afectado. Hace dos años que nuestros salarios se ven afectados. Ahora, en abril, viene una suba del gas del 40%. No podemos recibir el 18. No podemos seguir perdiendo nuestro poder adquisitivo", agregó."Este aumento se impone porque hay un gremio que lo ha aceptado", dijo la gremialista rafaelina, en referencia a lo decidido en asamblea por la Unión de Personal Civil de la Nación (UPCN) que por un escaso margen (45 votos) terminó avalando el 18%. "Nosotros lo hemos rechazado, con un 62%. Los afiliados están disconformes. El Gobernador dijo que iban a descontar los días: no lo puede hacer, que los afiliados no tengan miedo. Hay otras herramientas", dijo De Longhi.LA PROPUESTA RECHAZADARecordemos que el martes 20 se concretó una nueva reunión en el marco de la Paritaria central del Sector Público, con la participación de los ministros de Gobierno y Reforma del Estado y de Economía, Pablo Farías y Gonzalo Saglione respectivamente, con referentes de la Asociación Trabajadores del Estado -ATE- Santa Fe y UPCN.En ese ámbito, los funcionarios expusieron una nueva propuesta salarial, que consta de un 18% de incremento en dos tramos: 9% en marzo y un 9% en el mes de agosto, con la aplicación de la cláusula gatillo que operará automáticamente en cualquier momento del año si el Índice de Precios al Consumidor (IPC) elaborado por el IPEC supera este porcentaje.Asimismo, el ofrecimiento plantea garantizar que ningún trabajador del Escalafón 2695 cobre menos de $15500 de bolsillo, mediante una suma fija no remunerativa y no bonificable a partir de marzo del corriente. La suma resultante será absorbible por los tramos de aumento pautado y las actualizaciones resultantes de la cláusula gatillo.Cabe destacar que esta misma propuesta se aplicará al sector pasivo, jubilados y pensionados de la provincia.Finalizado el encuentro, el Sec. Gral. de ATE, Jorge Hoffmann, manifestó que “en un marco adverso para el mundo del trabajo, con una fuerte presión del gobierno nacional de impulsar un techo del 15%, se pone de manifiesto una propuesta que puede ponerse a consideración de los afiliados y delegados de toda la provincia”.