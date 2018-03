Concejo: aprueban reclamo a la Provincia por inseguridad

En la mañana de ayer se realizó la sesión ordinaria del Concejo Municipal por dos motivos: el jueves pasado no hubo por el paro de Festram y hoy es Jueves Santo, aprobándose 14 proyectos provenientes de 10 despachos de comisión de Gobierno y los 4 restantes de Obras Públicas y Privadas, Planeamiento, Vivienda, Servicios Públicos y Medio Ambiente.Uno de los más importantes de la mañana fue el primero con un proyecto de resolución, solicitando al gobierno provincial por reclamos en materia de seguridad, presentado por el Frente Justicialista, lo que generó un gran debate. Muriel: "este reclamo entre Provincia y Municipio es un tema recurrente, con otras resoluciones del 2016 con la aprobación de todo el cuerpo, pero está la falta de respuesta del ministro Pullaro y del gobernador Lifschitz. ¿Cuál es el plan de seguridad para Rafaela? Necesitamos más destacamentos, personal, capacitación, apoyo tecnológico. El presupuesto local para seguridad es de 55 millones y estamos esperando por la Policía Federal. Se necesita una solución compleja, siendo abordada por el Estado en los 3 niveles y la sociedad".Viotti: "algunos proyectos del plan de emergencia en seguridad entraron y están en comisión. Castellano y Pullaro puedan sentarse a hablar porque los vecinos lo piden. Es el principal problema de los rafaelinos".Bonafede: "Pullaro nos toma el pelo, viene a dar cátedra sobre el tema de seguridad, es una persona no grata en Rafaela. El que va a solucionar es el Gobernador un problema que la sociedad viene reclamando".Menossi: "el 31 de octubre pasado estuvimos en Recreo con Lifschitz y Pullaro, en la designación de Fabián Forni como jefe policial, pero siguen ocurriendo los hechos de inseguridad en los barrios Zazpe, Mora, Virgen del Rosario, 2 de Abril y Jardín. Hay clamor popular de la gente en los barrios y no hay capacidad de respuesta".Garrappa: "enviamos 7 resoluciones y no hemos tenido ni una respuesta para un Concejo que trabaja institucionalmente frente a un Ministro que no da respuesta política. Pedimos un destacamento para el barrio 17 de Octubre".Visintini: "el Gobernador está más preocupado por la reforma constitucional que por los problemas de la provincia, pensando en su reelección. La ministra Bullrich dijo que la criminalidad disminuyó el 20% en el país en los últimos 2 años sin desconocer que en Rafaela hay casos graves. Ojalá me sorprenda Lifschitz".Otro de los proyectos que acapararon la atención fue la minuta de comunicación del bloque Cambiemos para que se informe sobre los lineamientos de trabajo emitidos a Darío Corsalini director de ASSA. Menossi: "la certeza es que cada verano sufrimos el mismo inconveniente de la falta de agua, el acueducto es transitorio y la presión no llega a niveles estándares. Necesitamos contar con información de las gestiones del Municipio, con inversión en infraestructura en la red".Mársico: "este director que sea reemplazado por alguien de Rafaela, los problemas que tiene la ciudad sobre el agua potable y cloacas. La Provincia tiene 51% de ASSA y pone 2 directores, los empleados 1 director y otros dos directores por los municipios. A Corsalini lo puso el PJ, no le da bolilla a Rafaela, no va a las audiencias. Corsalini es concejal de Pérez y su hijo es intendente, con menos problemas que Rafaela y en el Municipio no lograron que estuviera Jorge Maina".También se aprobó el proyecto de resolución del PJ para declarar de interés municipal el proyecto “Memoria en la pared”. Garrappa: "había que votarlo la semana pasada, pero se hizo una nota formal en el acto del viernes en el Cine Belgrano repleto de gente para escuchar a un historiador y a un filósofo. Memoria en la pared se trabaja con el espacio de la memoria de familiares y amigos de víctimas de terrorismo del Estado, manteniendo viva la reflexión con distintas actividades".Viotti: "hay que recordar también a Alfonsín por enjuiciar a los responsables de la década del 70; la memoria no tiene que tener colores partidarios y debe ser completa". Hoy a las 15 horas se hace una mateada en la plazoleta del Instituto del Profesorado en recuerdo por Silvia Suppo, víctima del aparato represión.Además, fueron aprobados los proyectos de minuta de comunicación para intimar al concesionario de la Nueva Terminal sobre forestación presentado por Mársico (a partir de hoy los ediles están invitados a la noche para observar las mejoras de iluminación) y el restante del PJ para gestionar la venida del grupo “Los Palmeras” junto a la Filarmónica de Santa Fe.Bonafede tuvo a su cargo el pedido sobre el Nodo de Salud Rafaela para conocer cantidad de personal, sueldos, objetivos, presupuesto, personal en cada uno los CAPS. "En la guardia del Hospital atienden entre 300 y 350 personas por día y se puede solucionar con mejor atención en los centros de salud", dijo.Fueron modificadas las ordenanzas 3508 y 3651 para el mantenimiento de los lotes libre de malezas con mayores controles y sanciones. Visintini: "no veo respuestas de Ricotti, si no podemos controlar la seguridad menos aún la limpieza, la ciudad está sucia. Estamos perdidos si no podemos intimar a un vecino por limpieza. En el Virgen del Rosario hay mugre en la senda peatonal, veredas con cubiertas y cajones. ¿Dónde están los equipos territoriales?", se quejó.Respecto a la creación del Programa Municipal de Microcréditos del PJ, se implementa desde 2013 impulsado por Chany Fontanetto: se otorgaron 123 microcréditos, con tasa mensual baja, generando empleo, se otorgaron 2 millones de pesos en 2016 y 3.600.000 en 2017, siendo reconocido por la oposición.El proyecto solicitando la pronta sanción en la Legislatura a la adhesión de la ley nacional N° 27328 de contratos de participación público-privada (PPP) que puede beneficiar con obras para Rafaela.Sobre el registro municipal de accidentología, Mársico dijo que no fue informado cuando estuvo recientemente López, que ayudaría a ordenar más el complejo tránsito local.El reclamo por estacionamiento para motos y señalética en ALPI Rafaela fue archivado porque se hizo la obra, en cambio sí se solicitó colocar señalética en calle J. R. Armando porque los conductores de motos no respetan.Fue aprobado realizar una intervención vial en la conflictiva esquina de Bolívar y Arenales para prevenir futuros accidentes. Conviene recordar que hace unos meses en un choque en la madrugada de un domingo uno de los autos ingresó en la gomería Mandril. En lo personal vivo a media cuadra del lugar, lo ideal sería colocar un semáforo, pero se puede empezar con guardarraíl (valla de protección) en la ochava noroeste, similar al que hay en la esquina de la escuela Rivadavia.Finalmente, una solicitud de obras para proveer agua potable en un sector del barrio Belgrano presentado por Lalo Bonino.