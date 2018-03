Para Luis Castellano “el único camino posible es la educación”

Este martes se llevó a cabo la primera entrega de becas para estudiantes universitarios, terciarios y de escuelas agrotécnicas. El acto tuvo lugar en la Sala IV del Complejo Cultural del Viejo Mercado, y estuvo encabezado por el intendente Luis Castellano, la secretaria de Educación, Mariana Andereggen, y los miembros de la Comisión de Becas.Mariana Andereggen dio la bienvenida y contó que "este año creció un 40 por ciento el número de personas inscriptas, con más de 400 interesados. Pudimos aumentar en un 20 por ciento los beneficiarios respecto de los del año pasado. Tratamos de cubrir la mayor cantidad de necesidades posibles, dando respuesta a unos 189 pedidos, lo que representa algo así como unos 180 mil pesos mensuales durante 9 meses".Es decir que se distribuirá una inversión anual superior a 1.600.000 pesos para las líneas mencionadas. Sumando los aportes en becas para nivel inicial, primario y secundario, la inversión total de la Municipalidad en becas se ubicará en torno a los 3.000.000 de pesos. "El objetivo es colaborar día a día para poner a la educación como el camino posible para llevar adelante a la ciudad", concluyó la funcionaria."EN EL MUNICIPIO TIENEN A ALGUIEN QUE LOS ESTA ACOMPAÑANDO"El Intendente se sumó a destacar que "la demanda es creciente y eso es un dato positivo porque quiere decir que más allá de las posibilidades, los chicos quieren estudiar. Estamos convencidos de que el único camino posible es la educación, es el que tenemos que tener siempre como vector fundamental. Por eso, poder acompañar a los chicos a estudiar una carrera universitaria y saber que ese chico si no tiene la beca no podría estudiar, evita que perdamos un valor, una mente que esté pensando en favor de la ciudad".Asimismo, comentó que "siempre nos pone contentos esta entrega, es uno de los actos más lindos. Veíamos abuelos que venían a buscar la beca para los nietos, algunos papás que venían a buscar la beca porque los chicos están estudiando afuera. Esos son testimonios maravillosos. Gente mayor que ha decidido estudiar una carrera y eso tiene mucho valor, y hay que considerarlo y hay que acompañarlos para que puedan terminar".El Titular del Ejecutivo, destacó especialmente la transparencia del proceso, que incluye a concejales de la oposición y el oficialismo, y detalló algunos criterios de selección, como el de priorizar carreras donde faltan profesionales, deteniéndose especialmente en los avances tecnológicos."Estamos en un proceso de cambio muy fuerte, con estudios que dicen que el 60 por ciento de los chicos que ingresa en la escuela primaria va a estar trabajando, cuando se reciban, en un empleo que todavía no fue creado. Imagínense la velocidad de los avances tecnológicos. Los nuevos empleos, las nuevas demandas, los cambios tecnológicos y la necesidad de aprender cosas, tal vez con carreras más cortas, es un proceso que hay que acompañar, porque son los empleos que vienen. Bueno, queremos que todos los rafaelinos sepan que en el municipio tienen a alguien que los está acompañando para que puedan hacerlo", aseveró.LA IMPORTANCIA PARA SEGUIR ESTUDIANDOA medida que los miembros de la comisión entregaron las becas, invitaron a quienes las iban recibiendo a que brinden un pequeño testimonio. Una de ellas fue Susana Aranda, quien tiene 38 años y estudia el Profesorado en Educación Primaria, "me siento muy agradecida, realmente necesito la beca", manifestó la mujer, quien no ingresa a otras ayudas, como la Beca Progresar, por una cuestión de edad.La abuela de Francisco Michelotti, uno de los jóvenes becados, contó que su nieto pasó a 5° año "y es el cuarto año que recibe la beca", sin la cual no podría cursar sus estudios secundarios en la Escuela Nº 299 Carlos Sylvestre Begnis, de Sa Pereyra.Alejandra Moll, recibió ayuda para realizar una Diplomatura en Asistente terapéutica, que le permitirá procurar una mejora laboral. Ella es madre soltera y su hijo tiene certificados médicos por problemas cardíacos y de huesos en ambos pies.Finalmente, la mamá de Franco Lizárraga, se mostró muy emocionada. Gracias a la beca, Franco, un joven con muchas inquietudes artísticas que, por ejemplo, ganó el Concurso Literario para Jóvenes del 2017, ahora puede estudiar Licenciatura en Cine y televisión en la Universidad Nacional de Córdoba. ​