El gobierno aumentó los sueldos por decreto

El Ministro de Gobierno y Reforma del Estado Pablo Farías haciendo gala de una singular habilidad discursiva, que no persuadió a los gremios en conflicto, hizo saber que el gobierno cerrará la discusión paritaria por decreto con aquellos sindicatos - AMSAFE básicamente - que rechazaron la propuesta salarial del 18 % de aumento en dos tramos de 9% cada uno a pagar en marzo y agosto, con "cláusula gatillo".

Debido a que el sindicato UPCN, que ostenta el 75 % de la representación gremial en la paritaria de la administración central aceptó la propuesta paritaria, Farías fundamentó la decisión gubernamental de alcanzar a todos los empleados públicos con dicho incremento en el justo principio de "no discriminar y diferenciar a los distintos empleados de la administración pública"; para lo cual señaló que "se está trabajando en ver como se extiende el aumento a todos los trabajadores, no solo a los de la administración central, porque no queremos que ningún trabajador quede privado de este aumento lo antes posible", apuntó.

La idea del gobierno según el funcionario, es que "una vez finalizado el pago de los salarios de marzo en los primeros días de abril, por planilla complementaria se pague el aumento a todos los trabajadores de la administración pública sin distinción" (administración central, docentes, policías, trabajadores de la salud).

Pablo Farías explicó que la mecánica en estos casos es la siguiente: en el caso de la administración central, si el gremio que mayor representación tiene en la paritaria acepta la propuesta - UPCN en este caso - por más que el resto - ATE - la rechace, se elabora el decreto convalidando el aumento propuesto por el Estado.

En el caso de la paritaria docente, la representación es por cantidad de afiliados, motivo por el cual al rechazar AMSAFE la propuesta de aumento salarial, se cae la paritaria por más que UDA y AMET la hayan aceptado (SADOP también había rechazado el aumento ofrecido). Ahí es donde Farías apeló al eufemismo de "no discriminar y diferenciar a los distintos empleados de la administración pública", para anunciar que ésa paritaria salarial se cierra por decreto, otorgándole a los docentes el aumento que rechazaron.

Sergio Romero, titular de Unión Docentes Argentinos - UDA - hizo notar ante nuestro Diario que ellos avalan de decisión del gobierno, porque les hizo "una oferta decorosa", y de manera comparativa con otras Provincias "termina siendo óptima".

Desde AMSAFE rechazan la decisión de lo que denominan "cierre unilateral y arbitrario de la discusión paritaria", señalando que "este accionar responde a la firma del Pacto Fiscal por parte del gobierno santafesino" que "pone un techo a la paritaria", y rechazan el descuento de los días de paro que están previstos para el 4 y 5 de abril, debido a que el Ministro Farías advirtió que esa será la decisión del gobierno.