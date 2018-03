No sabemos de qué se trata

El factor común de estos últimos partidos antes de la Copa del Mundo (queda uno frente Israel pero no cotiza como los de esta gira), ha sido la ausencia de Lionel Messi, cuyas molestias musculares se extendieron hasta la madrugada del partido en Madrid, lo que obligó a sustituirlo, con lógica resignación. De la influencia del goleador histórico del Barcelona, dan cuenta los resultados y el rendimiento del combinado albiceleste a lo largo de la última década. También dicen que la falta de ese elemento creativo indispensable, genera un incentivo de insospechados alcances y que su reemplazo, poco frecuente, fue y ha sido un desafío significativo para todos los entrenadores.

En este sentido, Jorge Sampaoli ya acumula 4 partidos sin el zurdo rosarino; a estos compromisos en Europa, debe sumársele la baja en la gira de presentación del técnico nacido en Casilda, cuando visitó a Singapur y en el compromiso ante los nigerianos en Rusia. Claro que en ese caso, el nivel de exigencia del adversario, era tan pobre, que no resultaba traumático y en todo caso, sirvió, para evaluar emocionalmente a este equipo argentino, sin su máximo protector.

Aun así, y ya lo analizamos en la previa del juego en Manchester frente a los italianos, ese reto para el técnico y los jugadores de este plantel, se convirtió en una oportunidad inmejorable para constatar, hasta dónde hay vida después de Messi.

Las ventajas deportivas no pueden negarse, ya que además, no pudieron alistarse por distintos problemas físicos, Di María y Agüero; en consecuencia, si tomamos la formación base de los últimos años, solo Romero, que recuperó su lugar, Higuain, de aliviadora consolidación y de Mascherano, de nuevo como volante central y el resto, una renovación algo tirada de los pelos. A propósito del ex volante Culé, su presencia ayer, lo instaló junto a Javier Zanetti, en la cúspide de los que más veces lucieron esta camiseta con 142 partidos y 9 entrenadores que los escogieron en todos estos años.

Sampaoli, le dio continuidad a una prueba final para algunos futbolistas; por lo tanto, las evaluaciones han sido más pertinentes en lo individual que en lo colectivo, los 5 cambios respecto de lo que presento ante Italia, lo corroboraron.



PRESION Y CONTUNDENCIA

La gestión de Lopetegui por estos tiempos, es envidiable; el entrenador español puede combinar como el mejor alquimista, lo mejor del Barcelona y el Real Madrid, los dos colosos del futbol mundial y si a esto se le agrega, un legado virtuoso desde la filosofía de juego, el producto es más que competitivo, es acaso, la puesta a punto de un nuevo campeón. En este choque de identidades, Argentina tuvo la oportunidad de abrir el resultado en el arranque del partido. A los 3`consiguió escapar al asfixio de la presión ofensivo, con movilidad y precisión, Meza sorprendió a Piqué, sacó un centro perfecto para Higuain, pero, no estaba el delantero de la Juventus y si no el de la selección y por eso, la pelota se fue arriba del arco de De Gea. Insólito. No lo iba a perdonar España, estaba escrito y así fue; 12`Asensio asistió a Costa con caño incluido a Otamendi y el delantero del Atlético de Madrid definió con jerarquía ante Romero y unos minutos más tarde, aprovechando la fragilidad defensiva de los albicelestes, Isco, anoto el segundo ingresando por la izquierda sin oposición, frente a un inerme Caballero que había reemplazado a Romero por lesión. Otamendi de cabeza, a la salida de un corner, acortó diferencias y mando al descanso a un resultado un poco más acomodado a las situaciones de las que cada uno dispuso, pese a la diferencia de ensamble y movilidad de uno y otro.



LAS PESADILLAS DEL FINAL

Nada hacía pensar que ese resultado apretado, se convertiría en una goleada histórica, tan mortificante como innecesaria. Dos ráfagas letales al comienzo de la parte final y cuando ya el partido, tenía un destino previsible. Dos goles de Isco, uno de Thiago Alcantara y otro de Iago Aspas, fueron armando un resultado que está fuera del contexto internacional y que también, debe constar en las conclusiones finales, tuvo como aliado, la ausencia de los jugadores más desequilibrantes del combinado nacional. Salvados estos atenuantes indiscutibles, todo lo demás que proyecto la presentación de ayer, nos deja una resaca que quita el sueño. Sampaoli decidió tomar más riesgos que recaudos y expuso un esquema inestable frente a un equipo que procede con naturales movimientos y sociedades.

Argentina cerró el partido en Madrid dejando una imagen espantosa y no reñida con la historia de esta casaca, algo que no disculpan, los encuentros de preparación. Repetir como una excusa que Sampaoli, ya había advertido de la exposición negativa que podría provocar medirse ante la mejor selección del momento, es como confesar públicamente, que no estamos en condiciones de competir por el título y esto, desde lo emocional, desmorona a cualquiera. A poco más de dos meses del comienzo del Mundial, nos vamos plagado de incertidumbres y de preguntas que solo se van a responder cuando el 16 de junio, debutemos ante Islandia. Una moneda al aire.